De Blende Tigers organiseren BK Brommerkwissen

KORTRIJKOp zaterdag 4 februari organiseert de Kortrijkse brommerclub De Blende Tigers het eerste Belgisch Kampioenschap Brommerkwissen. De winnaar krijgt de wisselbeker de Gouden Bougie.

De groep De Blende Tigers is ruim zeven jaar geleden ontstaan door enkele buurtbewoners op Overleie die dezelfde passie en het respect delen voor oude brommertjes. “Zo konden we nog meer van elkaar leren en ook het mooie patrimonium van oldtimerbrommers bewaren”, zegt initiatiefnemer en voorzitter Marniek Kint. Leuk detail: ‘Blen(d)’ is Overleis voor blind. Met veel fierheid worden slechts enkele keren per jaar hun oldtimer naar buiten gerold voor een ritje in de regio.

“Het is genieten, het is samen plezier maken, een pintje drinken en keuvelen over types carburateurs, binnenbanden, tandwielen… De Tigers organiseren jaarlijks de Classic Meeting op Overleie en een dagtrip naar bevriende clubs of een infoavond.” Marniek is ook de drijvende kracht achter Kortrijk Kinderkoers. Nu komt er voor de eerste keer een Belgisch Kampioenschap Brommerkwissen.

Er zijn geen preselecties en er zijn al ploegen uit Gent, Mechelen en Roeselare, die afzakken naar Kortrijk. “De winnaar krijgt de Gouden Bougie, een wisselbeker die ze volgend jaar verondersteld worden te verdedigen op het volgende Belgisch Kampioenschap.”

De quiz gaat daar in de oude studiezaal van Gusco Kaai op Overleie. De bar opent vanaf 18.30 uur. (PVHK)

