De Biekorf in Lichtervelde wordt opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen: “Onderdak voor zestien personen”

In De Biekorf in Lichtervelde, het gebouw in de Statiestraat waar tot voor kort Buurtpunt B’korf gevestigd was, is er sinds enkele weken weer beweging. Nadat het gebouw heel eventjes leeg stond, wordt het rijhuis klaargestoomd om dienst te doen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Sinds in Oekraïne de oorlog uitbrak, zijn zo’n 3,9 miljoen mensen op de vlucht. Voornamelijk vrouwen en kinderen, mannen blijven achter om het land te verdedigen. Deze mensen zijn op zoek naar veiliger oorden, simpelweg een dak boven hun hoofd.

Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Er is namelijk een prangend tekort aan opvangmogelijkheden. In allerijl worden overal te lande leegstaande gebouwen klaargestoomd tot opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Zo ook in Lichtervelde.

“Toen bleek dat er een grote nood was aan bijkomende opvangfaciliteiten, hebben we bij Tordale niet lang getwijfeld”, vertelt Rita Lombaert, netwerkcoach bij de voorziening en trekker van dit project. “Het is als sociale organisatie logisch dat we helpen waar we kunnen. Gezien De Biekorf dat in handen is van Tordale leegstond, hebben we vrij snel besloten om het gebouw klaar te maken voor de opvang van enkele vluchtelingen.”

Vanaf maandag 4 april zal De Biekorf onderdak bieden aan 16 personen. “Op dit moment weten we nog niet wie hier maandag zal arriveren. Er is plaats voor vier moeders en maximum twaalf kinderen, maar hoe oud die zijn of wat hun verhaal is, is nog niet duidelijk.”

Solidariteit

Momenteel wordt er druk gewerkt in De Biekorf om alles op punt te stellen voor maandag. Tordale krijgt daarbij de hulp van maatwerkbedrijf OptmaT, dat het gebouw mee heeft helpen poetsen. Naast de medewerkers van Tordale en OptimaT hebben ondertussen ook al een heleboel inwoners van Lichtervelde hun hart laten spreken.

“De solidariteit is groot in Lichtervelde”, aldus Rita Lombaert. “Heel wat mensen steken een handje toe of doneren kledij of andere spullen. Extra helpende handen zijn echter altijd welkom. Dit weekend moet er nog heel wat werk verzet worden.”

Ook wanneer de vluchtelingen aangekomen zijn, is het werk nog niet gedaan. “We zijn al volop aan het nadenken samen met de medewerkers van het OCMW over hoe we de integratie in onze gemeente vlot kunnen laten verlopen. Wie zich daarvoor wil inzetten, mag zich altijd melden.”

(LH)