De Bever schenkt cheques aan het goede doel

De kinderen van basisschool De Bever Centrum overhandigden na de jaarlijkse kerstviering in de kerk van Beveren twee cheques aan het goede doel. De pastorale werkgroep van de school richtte eind november een sponsorloop in, waarbij alle leerlingen geld inzamelden per gelopen rondje. Zo werd 2.400 euro bij elkaar gelopen. Dat bedrag werd overhandigd aan vertegenwoordigers van de Sint-Vincentiusvereniging en Welzijnsschakel. (foto SB)