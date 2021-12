De betoverende lichtjesdreef

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Mijn kerstboom is niet echt, maar veel mensen die hier langskomen kunnen dat nauwelijks geloven. Een duur exemplaar is het nochtans niet. Ik kocht er vier jaar geleden een in de IKEA, omdat ik net mijn poes Rachel in huis had en bang was dat ze bij een echte boom in de takken zou klimmen.

Toen ik hoorde van andere kattenliefhebbers dat echt of namaak voor katten geen verschil uitmaakt en ze vooral interesse hebben in die heerlijk glimmende ballen, hield ik mijn hart vast. Uit voorzorg hing ik mijn niet-breekbare ballen onderaan. Maar Rachel is nooit in de kerstboom geklommen en heeft er ook nooit enige interesse voor getoond. Het enige wat haar boeit, is het kleine schapenwollen tapijt onder de boom, dat een nieuwe – en zoveelste – slaapplek is geworden.

“Ga wandelen en ga daarna ne goeien drinken om de horeca te steunen”

Dinsdag maakte ik een avondwandeling door onze stad en daarna postte ik op Facebook een flink aantal foto’s van hoe mooi Tielt wel versierd is. Velen waren aangenaam verrast, waaruit ik afleid dat heel wat stadsgenoten ‘s avonds niet meer buitenkomen. Dat moet u nochtans echt doen. Zodra het weer wat minder vochtig is, kom dan eens buiten en geniet van hoe sterren in vele kleuren op een van de gevels van de Hallentoren worden geprojecteerd, en van hoe de bomen in de Patersdreef één voor één in lichtsnoeren ingepakt zijn. En niet te vergeten: steun daarna onze horeca en ga nog ne goeien drinken.