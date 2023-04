De beste van ruim 10.000: Juta Schelfthout wint nationale Junior Journalistwedstrijd

De beste Junior Journalist van alle vijfde en zesde leerjaren in Vlaanderen is elf jaar, woont in Kruiskerke en heet Juta Schelfthout. Haar artikel ‘Vuilzeke is niet langer het vuilste dorp van het land’ werd door een vakjury tot beste van de ruim 10.000 inzendingen uitgeroepen.

Juta zit in het zesde leerjaar van basisschool Tabor in Sint-Maria-Aalter en gaat in september in Emmaüs Aalter de richting Moderne en Vreemde talen volgen. Haar vader Michael Schelfthout was zo’n twintig jaar cameraman bij de Oost-Vlaamse regionale televisie en werkt nu als leerkracht in de Academie in Brugge, haar moeder Claudia Van Vooren was enkele jaren journaliste en is nu communicatieambtenaar bij de gemeente Oostkamp.

Cultuurorganisatie Davidsfonds roept ieder jaar via de basisscholen kinderen op om deel te nemen aan haar Junior Journalistwedstrijd. “Het thema was dit jaar ‘lokale held’”, zegt moeder Claudia. “Het stuk moest zowat duizend woorden lang zijn en de structuur van een echt krantenartikel hebben.”

Naar parlement

Juta’s stuk werd verkozen tot beste inzending van de ongeveer 240 leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar in Groot-Aalter. Daarvoor werd ze door de lokale Davidsfondsafdeling bekroond op 17 februari. Vanuit alle afdelingen werden dan de winnende artikels doorgestuurd naar Davidsfonds nationaal. Dat weerhield de beste vijf inzendingen, die werden voorgelegd aan een jury van journalisten, schrijvers en leerkrachten. De vijf kandidaat-winnaars mochten op 16 april naar het Vlaams Parlement voor de prijsuitreiking. En daar kreeg Juta te horen dat zij de laureate was.

Maar waar heeft ze de inspiratie voor haar stuk gehaald? Moeder Claudia: “We gaan hier regelmatig wandelen in de omgeving van de Vorte Bossen. En dat we daar her en der zwerfvuil zien, irriteert ons. Waarom die mooie natuur zo onheus behandelen? Waarom zomaar je afval op straat achterlaten? We moeten die troep opruimen en, via sensibilisering, ervoor zorgen dat het afval in de vuilniszakken terechtkomt. Daarover wilde ze een stuk schrijven.”

Juta vat haar winnende inzending samen: “Heel wat mensen hier zijn zich bewust van het probleem, maar er is geen kordate aanpak. Tot een zekere Joris met een voorstel op de proppen komt: hij zal een machine bouwen die iedereen met verstomming zal slaan en die daadwerkelijk het probleem zal oplossen. Iedereen is natuurlijk razend nieuwsgierig en alle dorpsgenoten komen massaal afgezakt naar de presentatie van de magische machine. Joris opent plechtstatig de grote poort, en iedereen staat perplex: geen machine, maar Joris – in grandioos ornaat – die de menigte betoverend toespreekt. ‘Jullie allemaal, jullie zijn de oplossing!’, zegt hij. ‘Vanaf nu gooien we niets meer zomaar op straat. Zo is het probleem van de verloedering meteen – en zonder technische ingrepen – van de baan!’”

Moeder Claudia: “Dat Juta heel taalvaardig is, hadden wij natuurlijk al lange tijd gemerkt. Maar de jury heeft bij haar evaluatie ook rekening gehouden met de creativiteit, de zinsbouw, de spelling, de toon, en de vorm die eigen is aan een krantenartikel. En nee, het thema is niet nieuw, maar het is nog altijd brandend actueel.” (Roland Van de Steene)