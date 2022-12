De beste croissant van het land vind je in Machelen bij bakker Lars: “Zelfs diepgevroren versie enorm populair”

De beste croissant van het land komt uit Machelen, meer bepaald van Bakkerij Larise in de Dorpstraat. Radiozender MNM ging in een wedstrijd op zoek naar de beste croissant en vakjuryleden Regula Ysewijn en Roger Van Damme kozen voor bakker Lars Van Den Wijngaert (30). “Door mijn nieuwe techniek kan ik ze zowel erg efficiënt, vers als ambachtelijk lekker maken.”

Lars Van Den Wijngaert is oorspronkelijk afkomstig uit Eppegem, tussen Vilvoorde en Mechelen. “Ik ben naar Machelen gekomen voor de liefde. Ook al bleef die relatie niet duren, ik ben toch blijven plakken. Machelen is erg mooi en het is hier aangenaam wonen. Ik heb hier nu zeven jaar mijn bakkerij.”

Blij met titel

Eerder werd de croissant van bakkerij Larise al uitgeroepen tot de beste van Oost-Vlaanderen. Na een spannende proeverij live op de radio, beslisten topchef Roger Van Damme en Regula Ysewijn, bekend van Bake Off Vlaanderen, dat Lars’ croissant ook de beste van Vlaanderen was. “Ik kon het eerst niet geloven, het ging allemaal heel snel. Ik ben uiteraard heel blij met de titel.”

“Ik ben tot een nieuwe techniek gekomen waarbij ik de croissants enkel voorbak”

Daaraan is al een heel proces voorafgegaan. “In de bakkerij maken we heel veel zelf, meer nog dan de gemiddelde warme bakker, en ik probeer altijd te zoeken naar nieuwe manieren om het productieproces efficiënter te maken en toch ambachtelijk te houden. De croissants laat ik twintig uur rijzen om ze een betere smaak en kwaliteit te geven.”

“Zelfs de diepgevroren versie is heel populair”

“Dit zorgt er natuurlijk voor dat ik niet snel nieuwe kan maken. Daarom ben ik, met de hulp van een nieuw product, tot een nieuwe techniek gekomen waarbij ik de croissants enkel voorbak. Normaal werkt dit niet goed omdat de boter instabiel is, maar daar helpt het product bij. Zo kan ik de croissants laten rijzen, voorbakken en invriezen. Wanneer ik ze nodig heb, bak ik ze nog twee minuutjes af en het resultaat is nog steeds een ambachtelijke croissant.”

Vraag gestegen

“De vraag naar mijn croissants is natuurlijk sterk gestegen sinds ik de prijs gewonnen heb. Al had ik niet verwacht dat zoveel klanten ook om de diepgevroren versie zouden vragen, die verkoop ik nu ook en soms zelfs meer dan de gewone croissant. De mensen kunnen die dan thuis afbakken en ze zijn er heel tevreden over. Hij smaakt zoals bij oma vroeger, zeggen de klanten.”