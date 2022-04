“De band van tijdens onze Chiroperiode blijft voor altijd”

Al 40 jaar gaan verschillende oud-leiders van de Wielsbeekse jongenschiro Aktivo samen op weekend. Wat in 1982 begon als een langlaufweekend is ondertussen een wandelweekend. Maar het plezier en de gezelligheid zijn altijd gebleven. “De band van tijdens onze Chiroperiode, hebben we nog altijd”, klinkt het.

Gaby Benoit, Jaak Lapierre, Filiep Missiaen, Patric Callens, Luc Casaert en Johan Vancanneyt waren tijdens de jaren 70 en begin de jaren 80 leider van Chiro Aktivo. In 1982 vertrok Stefaan Lambrecht, ook oud-leider van Aktivo, naar Haïti. Als afscheid wilde hij graag eens met zijn vrienden op langlaufweekend gaan.

“Hij boekte toen een huisje in Rocherath. Dat ligt in de Oostkantons. In januari gingen we dus langlaufen. Met de Fagnarde, het Belgisch kampioenschap langlaufen, was dat de geschikte periode. Na een zoektocht zonder gps of gsm en met de hulp van enkele buurtbewoners kwamen we in 1982 bij dat huisje aan”, herinnert Luc zich nog.

Stefaan vertrok naar Haïti, maar de anderen bleven op weekend gaan. De groep wisselde wat door de jaren heen. Nu maken ook Piet Coussens en Willy Vandenbussche deel uit van de bende, ook al zijn zij geen leider geweest.

Minivoetbal op zondag

“Toen we nog leider waren, minivoetbalden we de zondagavond na de activiteiten. Daar is ons ploegje Mini Aktivo ontstaan. Mijn kameraad Willy Vandenbussche maakte daar ook deel van uit. Vanuit die nevenactiviteit bleven we op weekend gaan”, vult Gaby aan.

In de loop der jaren verdween het langlaufen uit het weekendprogramma. Er was niet zoveel sneeuw meer als vroeger en de vrienden bleven geen 20 jaar oud meer. Op enkele jaartjes naar de Voerstreek na bleef de bestemming wel altijd de Ardennen. Dit jaar verbleven ze in Manhay.

“Vandaag kiezen we voor een mix van natuur, cultuur en amusement. Op vrijdag en zondag gaan we wandelen. Op zaterdag maken we een daguitstap naar een stadje in de buurt, zoals Durbuy, Bouillon of Dinant. ’s Avonds leggen we dan een kaartje of spelen we een spel”, vertelt Jaak.

Hechte vriendschap

40 jaar na het afsluiten van hun Chirocarrière gaan de oud-leiders en hun partners dus nog altijd samen op weekend. Alleen door corona sloegen ze een jaartje over. “De groep hangt heel goed aan elkaar. Zowel de mannen als de vrouwen. Daarom trekken we er al zo lang samen op uit. De vriendschappen die we destijds in de Chiro hebben gesmeed, zullen voor altijd blijven”, besluiten de oud-leiders. (Niels Vromant)