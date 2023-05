De Ark Strobrugge opent ‘Speelleerweide’: “Groene schoolomgevingmaakt leerlingen creatiever”

Onder een stralend lentezonnetje werd de gloednieuwe ‘Speelleerweide’ van vbs De Ark/wijkschool Strobrugge in Maldegem officieel ingehuldigd. Zowel de kinderen, de leerkrachten als de ouders beleefden een mooie avond.

“Het is met veel fierheid dat we onze groene Speelleerweide openen. We legden een lange weg af, maar het resultaat mag gezien worden”, zegt directeur Katrien Mortier. “Dit mooie project werd opgestart in 2019 en kwam er in samenwerking met MOS (= Milieuzorg op school) en Regionaal Landschap Meetjesland. Wat betreft financiële steun, deden CERA en tal van andere sponsors een mooie duit in het zakje. Ook heel wat ouders, grootouders, leerlingen, leerkrachten en vrienden staken op vrijwillige basis de handen uit de mouwen en maakten van onze Speelleerweide een heus pareltje. We hadden het wel niet altijd gemakkelijk. Zo stak corona een stok in de wielen en waren ook de weergoden ons niet altijd even goedgezind”, klinkt het.

Speels en pedagogisch

De avontuurlijke en natuurlijke Speelleerweide zorgt er vanaf nu voor dat leerlingen en kleuters op een speelse, maar pedagogisch verantwoorde manier meer en beter kunnen buitenspelen. Buitenspel in een doordachte en veilige groene schoolomgeving maakt leerlingen creatiever en verscherpt het waarnemingsvermogen”, aldus Katrien. “Bovendien daagt een dergelijke speelweide kinderen uit en leren ze er ook risico’s inschatten. Het brengt hen ook respect voor de natuur bij en leert hen om hun zintuigen ten volle te benutten. Dankzij onze Speelleerweide kunnen we onze leerlingen hedendaags en duurzaam onderwijs aanbieden op topniveau”, besluit directeur Katrien Mortier met veel enthousiasme. (MIWI)