De Ark sluit Erfgoedweek af met openklasdag

Zowel de leerlingen van Vrije Basisschool De Ark als van GO! Basisschool De Kruipuit in Maldegem leerden een hele week bij over het erfgoed van hun school.

“Op de Ark werkten de kinderen rond oude ambachten en de geschiedenis van de school”, zegt de directeur van VBS De Ark I, Katrien Mortier.

“Op het einde van de week stond er ook een openklasdag op het programma, waarop de ouders en grootouders werden uitgenodigd. De kinderen voerden onder meer een volksdans uit en de leerkrachten waren verkleed als nonnen.” (MIWI)