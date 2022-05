De allerlaatste cheque van Hey Center Vrienden

Hey Center Vrienden vzw overhandigde in de showroom van hoofdsponsor BMW Cocquyt een cheque van 702,88 euro met daarbovenop 274,50 euro cash aan Katrien Dauw en Fanny Meyers van Trefpunt Stan afdeling Brugge (voorheen Inclusie Vlaanderen). Dit is meteen de laatste keer dat deze vriendenvereniging een cheque uitreikt.

“Tijdens de algemene vergadering op 23 maart werd beslist om de activiteiten van de vzw te stoppen, maar nog niet te ontbinden. Je weet maar nooit dat er betere tijden komen of dat we nog iemand kunnen helpen, zei voorzitter Marc De Rycke toen”, zo vertelt ondervoorzitter Patrick Merckx. Het lot besliste er anders over, want op 3 april overleed Marc De Rycke aan een hartfalen toen hij op weg was naar het Jan Breydelstadion om er voor zijn geliefde Cercle Brugge te supporteren.

“De resterende bestuursleden beslisten toen de vzw te ontbinden”, aldus Patrick Merckx, die ook uitlegt waarom Trefpunt Stan de cheque krijgt. “Van alle goede doelen waarvoor de vzw zich sinds 2015 heeft ingezet, was Trefpunt Stan de enige die geholpen heeft bij het zoeken naar sponsors, zelf inkomkaarten verkocht en op bijna elke activiteit aanwezig was, ook bij activiteiten voor andere goede doelen. Dus is het logisch dat zij uitgekozen werden om de laatste cheque van de vzw te ontvangen.” (CGRA)