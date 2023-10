De 70-jarigen uit Boezinge en Pilkem vieren feest

De 70-jarigen, die vroeger de kleuterklas en het lager onderwijs volgden in Boezinge en Pilkem, werden door initiatiefnemers Frank, Lieve, Ginette en Willy opgeroepen om te vieren. Samen met hun partners werd bij een drankje, een hapje en een lekkere feestmaal in Herberg De Zwaan in Boezinge, talrijke weetjes en herinneringen uitgewisseld.

Op de foto herkennen we vooraan van links naar rechts initiatiefnemers Frank Vandenberghe, Lieve Vandenbergh, de jarige Jacques Soete, Ginette Louwyck en Willy Desot en achteraan van links naar rechts Hendrik Leroy, Gilbert Decrock, Noël Haghedooren, Ludwig Boussemaere en Jo Deberdt. (foto RLa)