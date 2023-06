‘De 24 uren van Hulste’ eert Peter Mesdag: “Een mooie dag boordevol warme harten voor Peter”

Het weekend van 24 en 25 juni organiseert het comité Lizzywalks & vrienden en familie van Peter, een ‘in memoriam’ voor Peter Mesdag, de voormalige uitbater van Café Oud Gemeentehuis in Hulste. Ze doen dat met 24 uur non-stop spinning en wandelen. De integrale opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

Peter Mesdag overleed op 2 mei jl. op 58-jarige leeftijd na een ongelijke strijd tegen kanker, omringd door zijn levenspartner Joke en zijn geliefden. Op 6 mei werd massaal afscheid genomen van Peter. “Hij was een voorbeeld voor iedereen: vrolijk, vriendelijk en levenslustig, hij had altijd een woordje voor iedereen en was voor velen een steun en toeverlaat. Peter was de vriend van iedereen en voor iedereen een vriend. De vriendschap die hij gaf was voor velen een opsteker”, luidde het.

“Peter was onze geliefde cafébaas, onze geliefde vriend, onze geliefde man, onze geliefde papa, onze geliefde nonkel. De bomvolle kerk toonde aan dat Peter enorm gemist zal worden”, zeggen familieleden en goede vrienden. “In december 2022 bedachten Peter en ik tussen pot en pint een mooi project: een groot feestgebeuren in Hulste, voor en door de inwoners en handelaars en verenigingen. Ons gezelschap was meteen mee: er werd al gebrainstormd, en het evenement kreeg die avond zelfs al een beetje vorm. Iedereen zag het zitten, we kozen een datum en zouden het organiseren voor ‘ons Hulste’. Een beetje een opvolger van onze Warmste Wandeling”, vertelt Melissa Nuyttens van Lizzywalks, de organisatie van wekelijkse wandelingen voor Kom op tegen Kanker. “Helaas kreeg Peter in januari zijn harde diagnose te horen. Ons project deed er op dat moment niet meer toe. Tijdens een van de latere bezoekjes in Ten Oever, de palliatieve eenheid van AZ Groeninge, beloofde ik hem om het evenement waar we over droomden op café, te laten doorgaan ten voordele van KOTK.”

“We wilden het aan hem opdragen als eerbetoon en nagedachtenis”

Peter was Melissa daar erg dankbaar voor en was heel enthousiast. “Zo enthousiast zelfs, dat we tijdens een volgend bezoekje allebei voort brainstormden over ons evenement, samen met zijn zonen Jelle en Jesper en Lizzywalker Els.” Kort na de begrafenis kwam een aantal Lizzywalkers samen met vrienden en familie van Peter om alles voort vorm te geven. “Het resultaat is ‘De 24 Uren van Hulste: In Memoriam Peter Mesdag’.

Tour de Belge

“We wilden het aan hem opdragen als eerbetoon en nagedachtenis. We starten op zaterdag 24 juni om 11uur en wandelen en spinnen de klok rond tot zondag 11 uur ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zonen Jelle en Jesper en hun gezinnen wandelen, samen met partner Joke Christiaens het evenement in”, aldus Melissa. Een toertje wandelen de Tour de Belge is 800 meter lang en gaat via de Vlietestraat, Muizelstraat en Kasteelstraat kost 1 euro. Spinnen in de openlucht kost ofwel 5 euro voor een half uurtje of 10 euro voor een uur. Er worden ook zes professionele spinninglessen van een uur aangeboden. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Je kan ofwel zelf sponsoren, ofwel iemand sponsoren die je kent. Als bedrijf kan je ‘De 24 uren’ beleven met de collega’s, of de collega’s kunnen uitgedaagd worden te spinnen of te wandelen. Kaarten van 5, 10, 25 en 50 euro kan je vooraf kopen in Café Oud Gemeentehuis of bij Melissa via 0472 46 08 79 of Jelle via 0472 41 46 91. “Het wordt een mooie dag boordevol warme harten voor Peter”, besluit Melissa Nuyttens.