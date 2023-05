DDT zet Eric en Krista in de bloemen voor Dag van de Buren in Roeselare

DDT, Dimitri De Tremmerie, toonde zich van vrijdag van zijn vriendelijkste kant voor de Dag van de Buren. Hij zetten onder andere Eric Huvaere en Krista Dedrie in de bloemetjes voor hun inzet voor de buurt. “Ik heb zelf alleen maar rotburen met De Kampioenen, ik ben blij dat het hier in Roeselare anders is”, aldus de garagist.

Feest in de Hoogstraat in Rumbeke, want daar kwam de buurt bijeen om Eric Huvaere en Krista Dedrie even te bedanken. Daarvoor kregen ze de hulp van DDT, de bekendste garagist van het land. “Het is ondertussen een traditie dat we ter gelegenheid van de Dag van de Buren enkele buren extra in de bloemetjes zetten”, horen we van burgemeester Kris Declercq. “De buren die dit jaar genomineerd werden, staan stuk voor stuk altijd klaar voor de buren.”

Het is ook een traditie dat ze daarvoor de hulp inroepen van een bekende medemens. Boma passeerde al de revue, net als Willy Sommers, nu was het de beurt aan DDT die voor een keer zijn legendarische norsheid achterwege liet. De nominatie voor Eric, die zijn leven lang actief was als postbode, en vrouw Krista kwam van Tine Vanthournout. “Jullie staan altijd klaar om de buren te helpen, we kunnen altijd op jullie rekenen, ook al is het niet altijd vanzelfsprekend”, klinkt het. “Omdat jullie een minder mobiele buur naar de winkel helpen, als tuinier graag een handje toesteken, voor dieren zorgen van reizende buren en noem maar op! Jullie verdienen het!” Het was met de nodige emotie dat het koppel de lofbetuigingen in ontvangst nam.

Met het mooie weer belooft Dag van de Buren alvast een groot succes te worden in Roeselare. Dit jaar wordt er in 94 verschillende straten gevierd met buren.