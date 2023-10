DC Café Smeete groeit van één naar drie ploegen

Binnen de Brugse Darts Federatie is de competitie met 41 teams nog groter geworden. DC Café Smeete is actief in BsB Sportcafé in Moerkerke en ging voor dit seizoen van één naar drie ploegen.

De populariteit van darts stijgt nog elke dag. Competitief wordt er binnen de Brugse Darts Federatie (BDF) in vier verschillende divisies gespeeld, waarin er elk jaar twee teams stijgen of degraderen. Tom Goethals van DC Café Smeete met als thuisbasis BsB Sportcafé maakt de groeiende interesse mee en zag zijn club dit seizoen groeien naar drie ploegen. “Ik beoefen het darts ondertussen tien jaar”, vertelt hij. “Mede door, en in het belang van mijn zoon die op zijn twaalfde begon en naar tornooien trok. Ondertussen zijn sedert de coronaperiode andere familieleden ons gevolgd. Met vijf bij ons thuis spelen we nu darts. Naast mezelf, mijn zoon Tristan en zijn zus Lara zijn er ook mijn vrouw Inge Dierickx en mijn schoonzoon Maxime Clauw.”

Niveau stijgt

Er zijn minimum vier spelers nog om per ploeg aan de Brugse competitie deel te nemen. Die teams worden behouden. Er wordt onderling niet van spelers gewisseld. “Wij zijn vorig jaar in derde divisie gestart. We streden mee voor het kampioenschap, eindigden uiteindelijk tweede maar konden toch naar tweede divisie promoveren. De andere ploegen van ons zijn in derde en in vierde divisie actief. Uiteraard ambiëren ook zij een promotie. Dit zou mooi zijn. Ook voor onze sponsors.”

Anderzijds stijgt elk jaar het niveau in darts. “Bij een eventuele promotie merk je dat het niet gemakkelijk wordt. Ook al omdat je die meer ervaren spelers tegenkomt. Op je 50ste ben je in het darts zeker nog niet afgeschreven. Met onze eerste ploegen mikken we nu op de middenmoot in de hoop volgend jaar beter te doen.” Op 6, 7, 8 en 9 oktober is het Moerkerke kermis en in BsB Sportcafé is er op vrijdag vanaf 19.30 uur een dartstornooi, met 5 euro als inschrijving. (ACR)