Davy zit als eerste op De Stoel op Dorpsplaats in Bavikhove

Stad Harelbeke pakte maandagavond uit met een Harelbeekse versie van De Stoel, bekend van televisie. Davy Demeyere moest maar 100 meter ver om als eerste in de stoel te gaan zitten.

De stad maakte klokslag om 19 uur de locatie bekend via haar facebookpagina en welk voorwerp moest meegebracht worden: in dit geval een muziekinstrument.

Cadeaucheque

Wie als eerste op de stoel zat, kon een cadeaucheque winnen van 25 euro. Davy Demeyere, zaakvoerder van Café ’t Damberd werd de winnaar.

“Ik heb nog een oude bel staan en was er als de kippen bij. De stoel staat maar 100 meter hier vandaan”, lacht Davy. Schepen van Toerisme en Feestelijkheden Dominique Windels (Vooruit) overhandigde de cheque.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Stoel wordt nog twee keer uitgezet in Harelbeke. “Op woensdag en donderdag onthullen we een nieuwe locatie.” Na het spel komen er een tiental blijvende zitjes om mensen de kans te geven te verpozen.

Naast een sociale rol hebben de stoelen in het straatbeeld ook nog een ander doel. “De kleuren van de stoelen kunnen de mensen misschien bekend voorkomen: het zijn namelijk de kleuren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waar we als stad erg op inzetten. Het is onze bedoeling om die belangrijke doelstellingen zo nog wat meer in het straatbeeld te doen verschijnen.”