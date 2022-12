Davy en Dylan zijn de regisseurs van de Sint-Elooisviering

Op zaterdag 12 december zijn Davy Provyn (43), geboren en getogen in Ruiselede, en Dylan Van Vynckt (22) de dekens en regisseurs van de Sint-Elooisviering in Poeke. Hoewel ze amper 500 meter van elkaar wonen, kenden de twee heren elkaar niet persoonlijk. Maar na wekenlang prospectiewerk, de invitatie ten huize voor deelname, ontwikkelden ze een vertrouwensband.

Davy is samen met zijn vrouw Carline Vanmaele eigenaar en zaakvoerder van hun onderneming ‘Algemene Bouwwerken Provyn-Vanmaele’ in de Eeckhoutstraat in Ruiselede, in de nieuwe industriezone langs de N37. De kindjes van het stel heten Emile (14) en Juliette (11). Het gezin woont nu zeven jaar in Poeke, in de Knokstraat. In het kasteeldorp is het gezin stevig sociaal geëngageerd en nemen ze steevast deel aan wat er daar zoal geprogrammeerd staat: kermissen, joggings, kerstmarkten… Het sympathieke koppel is er dan ook erg geliefd. Provyn is op en top Ruiseleeds van afkomst. Nu slaat hij de (fusie)brug qua woonplaats en professionele uitvalsbasis.

Dylan woont op de ouderlijke hofstee bij zijn ouders Eddy en Anja in de Ter Eikestraat in Poeke, amper enkele honderden meters van grondgebied Ruiselede. Het bedrijf is gericht op pluimvee, moederdieren en groenten, spruiten, bloemkolen, ajuinen,… Hij is lid van KLJ Aarsele en heeft een relatie met Marthe.

“We werden in 2019 verkozen tot deken. Hier in Poeke geldt het reglement dat het bestuur van de gilde de tournee doet in Poeke zelf. En de dekens doen de ‘periferie’, de wijde omgeving dus. Het is enorm fascinerend dat in zo’n kleine leefgemeenschap, het enthousiasme, de sociale gevoelens, zo prominent aanwezig zijn. Hier praat iedereen met iedereen. Poeke is al zo vaak het centrum voor veel volk van buiten de dorpsgrenzen. Wij startten onze tournee half september en de laatste adressen werken we begin december af. Goed voor 200 bezoekjes, en we verwachten ruim 250 Looigangers hier. Deze kleine gemeenschap heeft een stevige traditie. Natuurlijk valt niet te ontkennen dat de eigen inbreng ook een enorme impact heeft op de totale deelname. Wij hebben allebei heel wat familie en kennissen, ook professioneel en vanuit KLJ Aarsele”, zegt het dekenpaar met een brede glimlach.

Programma

Sint-Elooi in Poeke is een meerdaags programma. Er was al een eucharistieviering in de kerk en een kaarting vorige zondag. De gebruikelijke schieting voor Sint-Elooi 2022 is op 8 december vanaf 20 uur in het OC, zaaltje in de Poekedorpstraat, voor drankjes en hapjes. De hoogdag is op zaterdag 10 december met koffietafel om 8.15 uur bij deken Dylan in de Ter Eikenstraat 6. Davy’s koffietafel staat om 8.30 uur klaar in de gemeentezaal. Dan volgt de verkiezing een editie in duplo van de dekens voor de volgende twee jaren. Onmiskenbaar onderdeel van de Looidag is het bezoek aan de lokale herbergiers. Dat zijn er twee in Poeke. Vroeger regeerde de traditie, dat men ook meteen de dames van de nieuw verkozen dekens ging feliciteren voor hun ‘manlief’ ten huize. Met veel gekwetter, stevige druppels en luide liedjes… De feestmaaltijd is in de feestzaal van Lotenhulle vanaf 13 uur. Vanaf 20 uur barst de apotheose los: het Volksbal. Van einde en verre komen de feestvierders naar deze hotspot Poeke om de sympathieke heren Davy en Dylan enthousiast te volgen en te bejubelen. (RV)

Info bij de dekens: Davy (0477 33 92 55) en Dylan (0470 54 28 56).