Davy Casteleyn (34) rijdt voor goed doel met de fiets naar Santiago de Compostela: “Ik doe het voor mijn zieke zus”

Dinsdag 7 maart vertrekt Davy Casteleyn per fiets naar Santiago de Compostela. Je kent hem misschien nog van zijn deelname aan ‘Blind Getrouwd’ in 2020. Hij groeide op in Kachtem, maar woont nu tijdelijk bij zijn zieke zus in Ronse. Zij vecht al enkele jaren tegen kanker. Davy onderneemt die fietstocht dus voor het goede doel. Hij hoopt online veel geld in te zamelen voor de Vlaamse organisatie ‘Warriors Against Cancer’.

Davy (34) werd bekend in 2020 door zijn deelname aan ‘Blind Getrouwd’ op VTM. Zijn huwelijk met Hanne hield het niet uit, zodat de politieambtenaar uit Gent verder vrijgezel bleef. Het is algemeen geweten dat Davy een fietsfanaat is. Hij heeft er ondertussen al heel wat fietsreizen doorheen Europa opzitten.

Spontane tocht

Hij dacht ook wel eens om naar Compostela te wandelen of te fietsen. Normaal ging Davy in deze periode zes weken reizen doorheen Latijns-Amerika, maar deze reis viel in het water. Week vier tot zes kon hij al opvullen, want dan gaat hij met zijn zus en haar gezin op vakantie. Zijn zus heeft al drie jaar ernstige gezondheidsproblemen, zodat Davy het heel belangrijk vindt dat hij met hen kan meegaan. Omdat hij zijn verlof niet meer kon intrekken, moest hij noodgedwongen iets anders zoeken om zijn vrije tijd op te vullen.

“Ik had slechts drie dagen voorbereidingstijd. Het werd een race tegen de klok”

“Daarom besloot ik te fietsen naar Santiago de Compostela, een populair bedevaartsoord in het noordwesten van Spanje”, vertelt Davy net voor zijn vertrek. “Normaal zou ik van zo’n trip optimaal willen profiteren, want er valt onderweg veel te beleven. Ik zou rekenen op 30 à 40 fietsdagen. Voor het weer zou vertrekken midden mei dan ideaal zijn. Omdat m’n vakantieplannen last minute gewijzigd werden, besloot ik dan maar spontaan deze tocht te ondernemen. Ik had slechts drie dagen voorbereidingstijd. Het werd een race tegen de klok.”

Online doneren

Ook de fietstocht zelf zal een race tegen de klok zijn en dat heeft extra motivatie nodig. “Om mezelf extra te motiveren, wil ik mijn fysieke prestatie koppelen aan de vzw ‘Warriors Against Cancer’. Elke donatie zal me extra kracht geven om een berg op te rijden of die regenbui te trotseren. De eerste week ziet er alvast uitdagend uit op basis van het weerbericht. Drie jaar geleden leerde ik die organisatie kennen. Ik raakte er meteen door gecharmeerd. Niet alleen door de acties en diensten die ze aanbieden, maar vooral de zelfstandigheid en zelfredzaamheid spraken me enorm aan. Ze verdienen een dikke pluim en een duw in de rug.”

Herbronnen

Davy besluit: “Op dit moment heb ik nood om mezelf te herbronnen. Het spirituele van deze tocht is hierbij dan ook ideaal en hieruit zal ik veel voldoening halen. Maar het feit dat mijn zus zelf al drie jaar kankerpatiënt is, geeft deze tocht een extra dimensie en is een extra reden om het werk van WAC in de verf te zetten. Met wat geluk hoop ik op woensdag 22 maart in Santiago aan te komen.”