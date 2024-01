Davy (53) uit Avekapelle al een maand op zoek naar zijn grote tamme raaf: “Lulu kwijnt zeker weg als hij niet thuis is”

Al een maand lang is Davy Joiris (53) uit Avekapelle bij Veurne op zoek naar zijn grote tamme raaf Lulu. Het indrukwekkende dier vloog tijdens een spelletje weg uit de tuin toen het schrok van plots lawaai. “Lulu is bijzonder tam en aardig, maar moet dringend naar huis komen. Hij kwijnt weg zonder zijn spelletjes en thuis”, zucht Davy. De man gaat elke dag zoeken en hing tal van affiches op.

De 53-jarige Davy uit de Reygaerdijkstraat in Avekapelle bij Veurne is een erkend valkenier en heeft jarenlang ervaring met vogels. Hij bezit thuis zelf onder andere een buizerd en een oehoe. Sinds zes maanden is hij de eigenaar van Lulu, een grote gitzwarte raaf. “Het is een vrij indrukwekkend dier met een vleugelwijdte van meer dan een meter”, zegt Davy. “Met Lulu kan ik heel andere trainingen doen dan met mijn andere vogels.” Maar een maand geleden vloog de raaf plots van huis weg.

Lawaai in tuin

“Het gebeurde op 3 december”, zegt Davy. “We waren in de tuin spelletjes aan het spelen. Lulu moet élke dag mentale spelletjes spelen, zoals dingen verstoppen en zoeken. Raven zijn immers heel intelligente vogels. En Lulu vliegt ook altijd vrij rond. Opeens hoorde ik dat een buurman een machine in gang zou steken voor tuinwerken. Ik vreesde het lawaai en riep Lulu: ‘kom, we gaan naar huis. Volgen’. Zoals altijd volgde hij, maar opeens klonk een hard lawaai, schrok hij en vloog hij meteen weg. Helaas kon ik hem meteen niet meer volgen en was hij spoorloos verdwenen.”

Wegkwijnen

Lulu is een bijzonder tamme en schrandere vogel en weet waar hij woont. “Ik dacht dan ook dat hij snel terug zou keren, maar helaas”, zucht Davy. “Ik vermoed dan ook dat iemand hem zonder weten heeft gevonden en binnen gehaald. Misschien met de beste bedoelingen, maar dat kan voor Lulu erg kwalijk zijn. Voor eerst heeft hij speciale voeding nodig en bovendien zal hij heel zeker wegkwijnen zonder zijn thuis. Hij móet elke dag kunnen vliegen en mentale spelletjes spelen voor zijn welzijn. Anders sterft hij zeker. Bovendien mag je dergelijke raaf niet houden zonder de nodige papieren en kennis. Ik hoop dan ook dat iemand mij contacteert dat Lulu terecht is.”

Elke dag op zoek

Davy blijft zelf niet bij de pakken zitten en is al de hele maand op zoek naar de raaf. “Elke dag ga ik hem zoeken in de velden en de omgeving en roep ik zijn naam”, vervolgt Davy. “Ik verspreidde zijn signalement op tal van Facebookpagina’s, onder andere van vogelspotters en bracht andere vogelliefhebbers op de hoogte. En ik liet affiches maken en hing die uit in en rond Veurne. Zelf kreeg ik wel al diverse tips binnen, die ik altijd controleer. Zo ging ik zaterdag nog naar Koksijde nadat iemand Lulu met zekerheid gezien had, maar het bleek een kraai te zijn. Een raaf is duidelijk groter dan een kraai en heeft een andere bek. Ik blijf zoeken tot ik Lulu terug kan vinden”, besluit Davy. (JH)