Davy (33) en Lynn (31) bouwen wooncontainers in Oekraïne, tussen de luchtaanvallen door: “Schrijnende toestanden, maar we keren zeker terug”

Gebombardeerde appartementen, verwoeste huizen, uitgebrande wagens en bijna op elke hoek van de straat een militaire controlepost: Lynn Utterwulghe (31) en Davy Couwyzer (33) uit Knokke-Heist zagen het de voorbije weken allemaal. Het koppel trok richting Oekraïne om wooncontainers voor oorlogsslachtoffers te installeren. Vrijwillig en met ingezameld geld. Ze troffen er schrijnende toestanden aan én maakten een bombardement op een steenworp van hun verblijfplaats mee. “Ja, dat is schrikken. Maar sowieso keren we terug”, doet het koppel hun verhaal.

Waarom die risico’s nemen? Die vraag kan je je stellen wanneer je het verhaal van Lynn en Davy hoort. Het antwoord gaf de schrijnwerker al eerder en blijft ongewijzigd. “Die schrijnende leefomstandigheden… Het gevoel dat ik moest helpen, overviel me meteen”, aldus Davy, die in september vorig jaar al eens richting oorlogsgebied trok om hulp te bieden. Via Facebook kwam Davy in contact met de lokale Oekraïense hulporganisatie ‘GLOW Mission’. Enkele gesprekken later was de 33-jarige man overtuigd dat zijn plaats daar was om te helpen.

Verschrikkelijke taferelen

Begin maart keerde Davy terug. Mét zijn partner Lynn, die de situatie ter plaatse ook met haar eigen ogen wou zien. Hun 6-jarig zoontje lieten ze thuis. Logisch, want ongevaarlijk is zo’n trip niet. Samen verzamelden ze via de Facebookpagina ‘Knokke-Heist voor Oekraïne’ geld in om de oorlogsslachtoffers te helpen. Op 3 maart vertrokken ze richting Oekraïne voor een rit van ruim 30 uur. Eerst door Nederland, Duitsland en dan Polen. “Als je daarna Oekraïne binnenrijdt, zie je meteen de gevolgen van de oorlog en hoe hoog de nood daar is”, zuchten Lynn en Davy. “Gebombardeerde appartementen, huizen die met de grond gelijk gemaakt zijn, verwoeste wagens, gaten in het wegdek: we zagen het allemaal. Het was verschrikkelijk om te zien.”

Het deed het koppel nog meer beseffen dat ze het juiste deden. Hun doel was dan ook duidelijk: met het ingezamelde geld twee wooncontainers mét inboedel installeren. Eén voor een gepensioneerd koppel in Horenka, in de omgeving van Kiev. “Die mensen hebben 50 jaar gewerkt voor hun woning. In een seconde was dat helemaal verwoest door een fosforbom”, zegt Davy. “Ze hebben niks meer. Als je hen dan kunt helpen, geeft je dat een wonderlijk gevoel.” Een andere container werd gezet voor een oude vrouw die voor haar zoon en kleinzoon zorgt. “Ook hun huis werd verwoest door een bom”, zucht Lynn.

Terugkeren

Het meubilair voor de wooncontainers bouwde het koppel zelf. En tussendoor deelden ze nog voedselpakketten uit. Al werden Davy en Lynn ook van dichtbij met het gevaar geconfronteerd. “Er waren op een bepaald moment veel luchtaanvallen. We hoorden de raketten overvliegen”, aldus Davy. “Achteraf hoorden we dat er bominslagen waren op nog geen kilometer van waar wij verbleven. Maar houdt ons dat tegen om in de toekomst terug te keren? Neen, binnen zes maanden hopen we opnieuw richting Oekraïne te trekken”, besluit het koppel. (MM)