Davidsfondsleden hoeven niet langer boeken te kopen

Er beweegt heel wat binnen het Davidsfonds. Lid worden gebeurt niet langer door voor 40 euro boeken te kopen. De Meulebeekse Davidsfondsafdeling doet hier nog een schepje bovenop en kiest resoluut voor een boeiend cultuurprogramma in eigen gemeente.

Voorzitter Filip De Clerck: “We zijn een cultuurvereniging die momenteel in Meulebeke 160 gezinnen groepeert. We doen dan ook een heel serieuze inspanning om cultuuractiviteiten in de brede zin van het woord en toegankelijk voor iedereen aan te bieden. Wie lid is van het DF Meulebeke krijgt onze voordeelkaart gratis aangeboden en die houdt heel wat voordelen in.”

Webwinkel

Voor een jaarlidmaatschap betaal je nu 29 euro en geniet je van 10 procent korting op alle boeken en cd’s uit de webwinkel van het DF. Wie dan voor 30 euro of meer boeken koopt ontvangt een ledenbon van 20 euro voor een volgende aankoop voor 31/12/2023.

Op 28 oktober doet Liesbeth Van Impe om 20 uur de ‘Wetstraat uit de doeken’ in het oc Vondel. Muziek staat ook op de agenda. Samen het DF Zwevezele brengen we op 19 november om 21 uur ‘Mother Mercury’, Europa’s meest authentieke Queen coverband, in de Verrekijker in Wingene. Meulebekenaar Rino Feys neemt ons op 16 december om 20 uur mee achter de schermen van de Kringloopwinkel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 28 januari 2023 serveren we om 20 uur ‘Het Onderspit’ in oc Vondel.

Als orgelpunt van onze juniorjournalisten wedstrijd onthult Steven Derie op zondag 12 februari 2023 om 10 uur in de academie voor Muziek en Woord in een workshop al zijn geheimen.

Sven Neys

Op donderdag 16 februari 2023 is Sven Neys om 20 uur te gast in het OC Vondel met ‘Winnaars hebben een plan’. Verteltheater van de bovenste plank is er op 9 maart met ’t Was al weg. Stefan Vancraeynest, Bart Cafmeyer en Kobe Sercu geven een reconstructie van oorlog en pijn, van veerkracht en trouwe vriendschap tijdens en na WO I.

Professor Maarten Larmuseau gaat op 28 april 2023 om 20 uur in Ter Deeve op zoek naar ‘Het genetisch geheugen in Vlaanderen’. Een lente-uitstap naar Roubaix sluit op 27 mei 2023 dit werkjaar af.”

Voor inlichtingen kan je terecht bij Filip De Clerck, Jan de Beerstraat 19, in Meulebeke, 051 48 52 79 of 0495 62 40 75.

Info en kaarten via www.meulebeke.davidsfonds.be of dfmeulebeke@gmail.com.