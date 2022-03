Davidsfonds reikte prijzen van dit én vorig jaar uit: Floor en Thibaut zijn trotse Junior Journalisten

Davidsfonds Harelbeke reikte de prijzen uit van de wedstrijd Junior Journalist 2021-2022. Laureaten zijn Thibaut Van Herzeele uit het vijfde leerjaar en Floor Verstrate uit het zesde leerjaar. Tegelijk kregen ook de laureaten 2020-21 hun prijs.

Aan de wedstrijd Junior Journalist namen in Harelbeke acht klassen uit vijf scholen deel, goed voor 78 verhalen. Jan Van Herreweghe, voormalig bibliothecaris van Harelbeke, was juryvoorzitter. “Ik dank alle jonge journalisten die deelnamen aan deze wedstrijd. Het feit dat jullie de inspanning hebben geleverd, verdient al een pluim.” Thibaut Van Herzeele (10) werd laureaat bij het vijfde leerjaar. Hij zit in De Wingerd. “Ik schrijf heel graag maar lees ook graag. Mijn verhaal gaat over twee tweelingen: Stef en Staf, twee grote deugnieten en Bert en Bart, twee deugnieten. Het verhaal speelt zich af in 2035 waar ze elkaar toevallig ontmoeten. De grote deugnieten willen beter worden, maar ontsnappen aan de politie”, vertelt Thibault, die zelf het verhaal verzon. “Ik hou van dromen over de toekomst.”

Floor Verstraete (11) zit in het zesde leerjaar aan Onze lieve Vrouw van Vreugde. “Ik lees graag en schrijf graag, dat komt vanzelf. Het is leuk als ik mijn fantasie de vrije loop laat. Zo gaat mijn verhaal over tijdrijden in de toekomst en het verleden. Het gaat over kinderen die ikzelf allemaal een naam geef.”

Floor en Thibaut kregen een boekenpakket. Omdat tijdens de vorige editie corona roet in het eten gooide kregen de laureaten 2020-2021 dit jaar hun prijs: het zijn Stiene Pattyn die toen in het vijfde leerjaar zat en Astrid Velghe die toen in het zesde leerjaar zat. Astrid werd trouwens nationale laureaat 2021.