Davidsfonds nodigt curator Red Star Line Museum uit voor aperogesprek

Op regelmatige basis verlenen Davidsfonds en Gezinsbond Adegem een forum aan (oud-)Adegemnaren. Aanstaande zondag om 10 uur nodigen de verenigingen Bram Beelaert (1978) uit voor een aperitiefgesprek in cc Den Hoogen Pad. Hij is onderzoeksleider en curator van het Red Star Line Museum in Antwerpen. Hij brengt een universeel verhaal over migratie, hoop, dromen en de zoektocht naar geluk. Het interview is in handen van Mathias De Prest, die in 2023 te gast was. De toegang bedraagt 8 euro. Leden van het Davidsfonds en de Gezinsbond betalen 6 euro, inclusief drankje en hapje. Inschrijven kan via piet.blomme@gmail.com of via wilfriedsierens@hotmail.com. (MIWI)