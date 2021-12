Davidsfonds Desselgem organiseert betoverend concert

Op vrijdagavond 10 december verwelkomt Davidsfonds Desselgem muzikaal talent van eigen bodem. Zo zullen Joris Vercruysse (dwarsfluit), Ciel Lissens (harp) en Freya Bovijn (klarinet) een gevarieerd klassiek programma brengen met pareltjes uit het kamermuziekrepertoire van kleppers als Ibert, Mozart, Bizet en Bach.

De deuren van OC De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 7, gaan open om 19u30. “Om het jaar mooi af te sluiten willen we graag onze leden en alle liefhebbers van klassieke muziek betoveren met deze drie toppers. Ondanks hun jeugdige leeftijd zijn het namelijk allen gevestigde waarden in onze regio. Zo is Joris ook oprichter van de Kapelconcerten in Beveren-Leie. Alle drie zijn ze bovendien gediplomeerde muzikanten die verschillende prijzen hebben gewonnen en ook in andere gezelschappen het beste van zichzelf geven,” aldus erevoorzitter René Harinck.

“In de huidige omstandigheden is het niet evident om iets te organiseren. Vooral na het vorige overlegcomité hebben we even getwijfeld of we het wel zouden laten doorgaan. Uiteindelijk hebben we besloten dat we er alles aan willen doen om ons concert in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. De cultuursector en het verenigingsleven hebben namelijk al genoeg geleden de voorbije maanden,” aldus erevoorzitter Harinck.

“Dit alles weliswaar aan democratische prijzen! Voor onze leden die een Davidsfonds cultuurkaart hebben, vragen wij 10 euro, niet-leden betalen 13 euro,” pikt huidig voorzitter Lieven Depla in.

“We vragen de mensen die langskomen om een Covid Safe Ticket te presenteren en een mondmasker te dragen tijdens de voorstelling. In ruil hiervoor zorgen wij voor een goed geventileerde grote zaal en een adembenemend muzikaal evenement,” zegt voorzitter Depla.

Interesse in het kamerconcert? Vooraf inschrijven verplicht tegen 5 december 2021 via desselgem@davidsfonds.net en via overschrijving op rekeningnummer BE77 0680 3923 8042.