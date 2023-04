Davidsfonds Brugge schenkt Poverello 2.000 euro

De Brugse afdeling van het Davidsfonds toonde opnieuw haar warm hart.

Op woensdag 5 april overhandigde het bestuur namelijk een cheque met de mooie som van 2.000 euro aan Poverello. De overhandiging vond plaats in de gebouwen van Poverello Brugge in de Goezeputstraat 27. Poverello zal het bedrag goed kunnen gebruiken voor de financiering van haar werking waarbij kansarmen in Brugge gesteund worden. Deze armoedeorganisatie is in Brugge vooral bekend voor het verstrekken van warme maaltijden aan de prijs van één euro.

(PDV/foto Davy Coghe)