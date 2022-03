David wil eigenhandig naar Oekraïne rijden om er hulpgoederen te leveren en vluchtelingen mee te brengen: “Vooral babymateriaal hebben we dringend nodig”

David Vander Maelen (49), bekend van de organisatie Hiking 4 Children, wil eigenhandig naar Oekraine rijden om er oorlogsvluchtelingen te helpen naar ons land te vluchten. Hij vond al twee opvanggezinnen in Knokke en Varsenare en zoekt er nog. Daarnaast zoekt hij ook hopen materiaal voor baby’s.

“Ik wil naar Oekraïne rijden met een bestelwagen vol materiaal voor baby’s zoals pampers, kledij, enzovoort”, zegt David. Vandermaelen is de oprichter van Hiking 4 Children, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen. “Wat momenteel gebeurt in Oekraïne tart elke verbeelding”, zegt hij. “Mensen bevallen er gewoon op straat en zijn dakloos geworden, het gaan niet om honderden, maar om duizenden Oekraïners. Vooral voor de kinderen kan het haast niet anders of ze houden er levenslange trauma’s aan over. Daarom heb ik besloten om zelf iets te ondernemen.”

David zet zich al jaren in voor het welzijn van kinderen en wil nu ook de kinderen in Oekraïne niet aan hun lot overlaten. “We zijn op zoek gegaan naar gezinnen die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen”, vervolgt Vander Maelen. “We vonden ondertussen al een gezin in Knokke en een gezin in Varsenare. Het gezin in Knokke gaat over een Belgische man met een Oekraïense vrouw. Die mensen hoefden er geen seconde over na te denken. We blijven echter verder op zoek naar gezinnen.”

David wil zo snel mogelijk vanuit Oostende vertrekken en dan liefst met mensen die net als hij de slachtoffers in Oekraïne willen helpen. “Als we met verschillende wagens kunnen vertrekken, dan zouden we toch al wat mensen kunnen helpen. Bovendien is het de bedoeling dat we goederen van hier meenemen: vooral babyproducten dan.”

David doet nu een inzameling om het transport heen en terug te bekostigen en om eventueel materiaal aan te kopen om daar uit te delen. “Mensen kunnen storten op het rekeningnummer BE86 0003 6343 4950 met de vermelding Hiking 4 Children.”

Mensen die David willen vergezellen met eigen vervoer kunnen contact opnemen met hiking 4 Children via de website www.hiking4children.be. Via het contactformulier kan je David dan een mail sturen. Ook wie materiaal heeft kan op die manier bij David terecht.

Ook Stad Oostende zoekt mee naar opvangplaatsen voor Oekraïense oorlogsslachtoffers. Wie daarbij kan helpen kan terecht via mail: solidairmetoekraine@oostende.be.