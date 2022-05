David Van Steenkiste uit Beernem haalt ‘groene kaviaar’ exclusief naar België

David Van Steenkiste werkte eerder al als herborist voor Pure C, de sterrenzaak van Sergio Herman in Cadzand, onderhield de kruidentuin van restaurant Hertog-Jan en ging in zee met Marc Coucke om verticale plantenbakken te produceren. Een kleine maand geleden lanceerde hij een nieuw product: groene kaviaar.

De hoofdactiviteiten van de Beernemse tuin- en kruidenkenner liggen nog steeds bij de verticale plantenbakken. Aan de hand van die torens kunnen mensen met weinig ruimte alsnog zelf hun planten kweken. “Dat is ook nog steeds mijn hoofdjob. Sinds Marc Coucke in mijn zaak investeerde, groeiden we al sterk. Daardoor bedien ik nog steeds een aantal horecaklanten en van daaruit ontstond mijn nieuw idee”, vertelt Van Steenkiste. “Via hen tracht ik vaak op zoek te gaan naar bijzondere producten en kruiden en daardoor botste ik op die groene kaviaar. Het gaat eigenlijk om traanerwten die in het Baskenland worden gekweekt. In totaal zijn er maar twaalf boeren die het product kweken en oogsten, daarom is het ook zo exclusief.”

Bij een bezoek aan de kwekers in het noorden van Spanje zag Van Steenkiste zelf waarom de groene kaviaar, ideaal voor veganisten, zo exclusief is. “Die hele kleine bolletjes worden met de hand geplukt. Daarom is men heel erg lang aan het werk voor een kleine portie traanerwten. Bovendien willen de lokale boeren niet dat hun oogst uitgroeit tot een massaproduct. Ze willen het exclusief houden, het is dus niet de bedoeling dat je puree of soep van deze traanerwten gaat maken”, lacht de herborist. Intussen kan je de groene kaviaar onder meer proeven bij restaurant Bruut in Brugge, bij Wout Bru in Durbuy en bij driesterrenrestaurant Zilte in Antwerpen.

520 euro per kilo

Voor een kilogram groene kaviaar betaal je gemiddeld zo’n 520 euro. Qua smaak is het product volgens Van Steenkiste een tikkeltje zoet, al vormt vooral de frisheid en de krokante buitenkant een ideale balans.