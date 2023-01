David Van Steenkiste is de Krak van Beernem: “Chefs ertoe aanzetten zelf hun producten te kweken”

Na een carrière als herborist bij Pure C lanceerde David Van Steenkiste zijn eigen kruidenbedrijf. Intussen startte hij een nieuw bedrijf met verticale plantentorens en onbekende culinaire producten.

Het is vrijdagavond als we bij David Van Steenkiste (35) en vrouw Gaël Byl uitgenodigd worden voor een kopje koffie. Het koppel is net terug van een weekje Egypte.

“Het was een heftig jaar met veel ups en downs. We runnen allebei een bedrijf, maar vorig jaar werd bij mij ook slokdarmkanker vastgesteld. De dokters ontdekten het in een vroeg stadium, maar het blijft moeilijk. Je lichaam verandert en ik moet al eens vaker naar het ziekenhuis voor behandelingen en controles. Gelukkig kreeg ik de diagnose in een vroeg stadium, waardoor de kans op herstel veel groter is. Ik blijf daarentegen aan de slag, ik zou niet thuis willen zitten om te genezen. Dat is niet voor mij.”

David Van Steenkiste Privé David Van Steenkiste is 35 jaar, getrouwd met Gaël Byl en vader van een dochter. Loopbaan Hij liep school op de hotelschool van Spermalie en startte zijn carrière bij restaurant Pergola in Brugge, waar hij leerde wildplukken. Stopte nadien als chef en ging aan de slag als herborist bij Pure C van chef Syrco Bakker en Sergio Herman. Begon nadien het bedrijf ‘Herbas’, waarmee hij sterrenchefs hielp bij het onderhoud en gebruik van hun kruidentuin. Na vijf jaar verkocht hij dat bedrijf om te beginnen met Plant-T. Vrije tijd Om te ontspannen, leeft David zich graag sportief uit. Hij houdt van een partijtje tennis en gaat ook graag wandelen in de bossen.

Een groot netwerk en veel enthousiaste familie en vrienden, dat is hoe Van Steenkiste veel stemmen wist te rapen. “Mijn ouders hebben het bericht om te stemmen gretig gedeeld. Ik ben blij met de titel en zal die met plezier dragen”, lacht de 35-jarige ondernemer. De chocolade uit de pralinezaak van vrouwlief geurt heerlijk, al focussen we vooral op de producten van Plant-T. Met dat bedrijf verdeelt Van Steenkiste verticale plantentorens aan horecazaken. “Dat product begint nu echt te lopen. We zijn geen start-up meer, al merkte ik in 2022 wel wat uitstelgedrag bij klanten. Ze wilden de situatie een beetje afwachten. Het systeem van vertical farming is wel bekender bij restaurateurs en zaakvoerders in onze sector.” Bij particulieren is het volgens de Beernemnaar moeilijker om de nieuwe werkwijze kenbaar te maken. “Daarin moeten we nog groeien”, geeft hij toe.

Op dak BMCC

De ondernemer biedt naast torens ook zijn diensten en kennis aan. Zo probeert hij chefs en collega’s te begeleiden om duurzamer te werken mét vertical farming. “Zo kunnen ze producten kweken die ze anders zouden aankopen”, gaat Van Steenkiste verder. Dit jaar staat een samenwerking met de stad Brugge op de planning. “Op het dak van BMCC willen we een aantal torens plaatsen. Lokale Brugse chefs zullen er hun eigen producten mee kunnen kweken.”

Naast de plantentorens focust de ondernemer zich in bijzondere, moeilijk vindbare producten. Vorig jaar pakte hij voor het eerst uit met ‘groene kaviaar’. “Die traanerwten zijn geliefd bij sterrenchefs omdat het exclusief is en iets toevoegt aan hun gerechten. Vorig jaar vond ik bij een Noorse boer ook bottarga en eitjes van skrei. Het zijn stuk voor stuk zeldzame dingen die zeer beperkt verkrijgbaar zijn. Ik blijf binnen Europa en volg de seizoenen om duurzaam te werken.”

sterrenchefs

Van Steenkiste werkt heel vaak samen met sterrenchefs. “Vroeger zag men me als een snotaap en trokken chefs mijn kennis in twijfel. Dat is nu anders, zeker omdat ik met mijn vorig bedrijf Herbas in heel veel kruidentuinen van sterrenchefs werkte. Dankzij die ervaring heb ik nu een uitgebreid klantenbestand in die wereld. Mijn kennis met hen delen, dat doe ik enorm graag”, besluit Van Steenkiste.