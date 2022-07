David Remmerie legt bekende en minder bekende oud-renners vast in zwart-wit: “In die karakterkoppen schuilt veel schoonheid”

David Remmerie uit Hulste is bezig aan een marathonsessie waarbij hij oud-renners op een prachtige manier in beeld brengt. Hij ontvang zijn ‘modellen’ bij hem thuis en portretteert hen in zwart-wit. “Veel van die oud-renners hebben echte karakterkoppen.”

David Remmerie is zelf ook oud-renner en heeft nog steeds een hart voor de koers. “Als eerstejaars junior won ik nog 14 koersen. Als tweedejaars had ik ook al vier zeges op zak, toen een dame tussen de auto’s de weg overstak en ik op haar reed. Ik ben daarna nog een paar jaar blijven koersen, maar de kracht was uit mijn rechterbeen verdwenen.” David was een generatiegenoot van Nico Mattan, Niko Eeckhout, Hans Declercq, Jo Planckaert… “Ik was een concurrent van hen, zij kennen me nog wel”, lacht de Hulstenaar.

Twee voorwaarden

David is op zelfstandige basis al 20 jaar elastisch voeger. Fotografie is zijn grote hobby. “Ik ben eigenlijk volledig autodidact. Ik heb alles geleerd van filmpjes op YouTube. Het idee om oud-renners te fotograferen vond zijn oorsprong op het festival Labadoux in Ingelmunster. Oprichter Jean-Pierre Deven heeft met zijn prachtige grijze baard een echte karakterkop en ik vroeg of ik hem mocht fotograferen. Ik werkte dat uit tot een prachtige zwart-witfoto en dat format vind ik uitstekend geschikt voor oud-renners. Aangezien ik er wel een aantal kende, ging de bal al snel aan het rollen… De eerste die langskwam was Andy Deketelaere. Ik postte die foto’s op Facebook en deed ook een oproep. Ondertussen staat de teller op ruim 200 fotosessies. Nico Mattan is straks nummer 209 en ik mik op 300.”

Er zijn slechts twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor een fotosessie. “Je moet gekoerst hebben, hoe lang maakt niet uit. Je hoeft ook geen prijs gereden te hebben. En je moet je verplaatsen naar mijn fotostudio. Die situeert hier thuis in mijn tuinhuis.” Die is ingericht als een kleine mancave. “Vandaar ook de naam Cabana Photograpy. Mijn vrouw bedacht die, verwijzend naar het Spaans voor hutje.”

“Ik hoop nog op Cameron Vandenbroucke met een foto van haar pa, dat zou prachtig zijn”

Maar niet enkel oud-renners passeerden ook al de revue. “Ook familieleden van een overleden renner mogen poseren met een foto. Zo had ik hier al de zus van Jean-Pierre Monseré en de echtgenote van Roger Decock. Maar ook de weduwes van Luc Wallays, Stive Vermaut, Serge Baguet, Germain Derycke… passeerden de revue of staan nog op de planning.”

David doet dit puur uit liefhebberij. “De foto kunnen ze kopen, afgedrukt op geborsteld aluminium. Winst maak ik daar niet op, ik kan er enkel de pintjes mee betalen die hier worden gedronken aan de toog bij elke fotosessie. Er worden daar ook heel wat verhalen opgedist, sommigen blijven dan hier ook uren plakken.”

Grote expositie

Nog de hele zomervakantie, tot 31 augustus, gaat David naarstig verder met fotograferen. “Mensen kunnen zich gewoon via Facebook bij mij melden. Het jongste model was 17 jaar, een meisje hier uit de buurt dat al gestopt was met koersen. De oudste is een negentiger. Die oud-coureurs hebben vaak ook karakterkoppen die zich prachtig fotograferen.”

Op zaterdag 19 november komt er een ook een grote expo van de foto’s. “Ik mag daarvoor ook de toonzaal van Litubel in Waregem gebruiken, als wielersponsor de sport genegen. Alle foto’s zullen er genummerd – en dit keer ook in kleur – te zien zijn. Alle gefotografeerden worden ook uitgenodigd en we zullen hen vragen het rugnummer te dragen dat correspondeert met hun foto. Zo zul je de mensen kunnen herkennen, want velen hebben de bewuste oud-renners al jarenlang niet meer gezien.”

Nog een kleine maand is David druk in de weer. Maar wie hoopt hij nog voor zijn lens te krijgen. “Volgende week donderdag komt Jan Raas langs. Maar ik hoop nog op Cameron Vandenbroucke met een foto van haar pa. Dat zou prachtig zijn.”