David Maenhout (47) uit Knokke is dit weekend jurylid tijdens ‘Olympische Spelen voor chocolatiers’

Wat de Olympische Spelen zijn voor sporters is de World Chocolate Masters voor de wereld van chocolade. De zwaarste competitie in zijn soort die om de vier jaar plaatsvindt. En net dáár mag chocolatier David Maenhout uit Knokke-Heist jurylid zijn. “Wereldwijd zullen meer dan 1 miljoen mensen de wedstrijd volgen”, zegt Maenhout trots.

Als ambassadeur van de Belgische chocolade kent David Maenhout (47) ondertussen al het klappen van de zweep. Maar toch is dit ook voor hem een hele eer. De uitbater van Chocolatier M in de S. Dupuisstraat moest dan ook geen twee keer nadenken toen de vraag kwam.

Enorme erkenning

“Dit is ook een enorme erkenning voor de producten van de allerhoogste kwaliteit waar Chocolatier M voor gekend staat”, zegt David. “Ik zal vooral, naast alle details op elk toepassingsgebied, extreem moeten toezien op smaaksensaties en smaakbalans van alle producten in de finale.”

Achttien landen nemen deel

De Masters worden een keer om de vier jaar georganiseerd met meer dan honderd preselecties in nationale competities. Dit weekend mogen achttien landen deelnemen aan de finale op het Salon du Chocolat in de Paris Expo in Porte des Versailles. Onder het toeziend oog dus van onder andere David. (MM)