David laat je weer genieten van ‘t Hommelhof in Watou: “Weer de klassieke bierkeuken”

In 2022 trok chef Stefaan Couttenye na 38 jaar de deuren van zijn succesvolle zaak ‘t Hommelhof in Watou dicht. David Lanszweert (40) was er 12 jaar aan de slag en wordt nu die nieuwe zaakvoerder. “Mensen kunnen de bierkeuken van weleer verwachten”, zegt kok David Lanszweert.

Chef Stefaan Couttenye van ‘t Hommelhof in Watou trok in 2022 na 38 jaar de deuren van zijn succesvolle restaurant dicht. Hij introduceerde de bierkeuken in de gastronomie. Op de menukaart? Stoofpotjes, konijn, hammetje, kreeft, lamsschouder, duif… In zijn keuken stond 12 jaar David Lanszweert mee in de potten te roeren. “Van mijn 18 tot 30 jaar heb ik bij Stefaan in de keuken gewerkt. Ik ben er begonnen als stagiair en ik ben er blijven plakken. Het was een fantastische periode en ik heb veel van Stefaan geleerd. Van kleins af aan wilde ik kok worden”, vertelt David. Hij volgde de opleiding kok aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

In 2022 sloot het restaurant de deuren en werd enkele jaren door een nieuwe eigenaar uitgebaat. “Toen Stefaan ermee ophield, was dat niet het moment voor mij om een eigen restaurant te openen”, aldus David, die papa is van een negenjarige tweeling. “Na mijn jaren bij ‘t Hommelhof begon ik mijn eigen traiteurzaak, ‘Bel’. Afhaal of catering is mogelijk. We bieden bereide gerechten, soep, tapas, fijn vleeswaren, kazen, wijn… aan. Er zijn belegde broodjes, maar we kunnen ook een hapjespakket, koud of warm buffet voorzien. De traiteurzaak zal ik proberen te combineren met het restaurant.

“Mensen kunnen de bierkeuken van weleer verwachten. We zetten Stefaan en zijn passie verder” – David Lanszweert

Bierkeuken

“Toen ik de kans kreeg om de nieuwe uitbater van ‘t Hommelhof te worden, moest ik de kans wel grijpen. Een eigen restaurant heb ik altijd willen hebben. Ik ben 40 jaar, het is nu of nooit. Mensen kunnen de bierkeuken van weleer verwachten, waarbij we onder andere kreeft in witbier en hammetjes zullen serveren. De klassieke keuken geeft vrijheid en dat wil ik terugbrengen. We zetten Stefaan en zijn passie verder. De gerechten waarvoor Stefaan bekend stond, zullen we weer op de kaart zetten. We gaan ook aan de slag met seizoensgebonden gerechten zoals asperges en hopscheuten”, zegt David.

In 2022 trok chef Stefaan Couttenye na 38 jaar de deuren van zijn succesvolle zaak ‘t Hommelhof in Watou dicht. © LBR

“Op zaterdag 5 april open ik de deuren van ‘t Hommelhof. Joachim Lermytte zal me bijstaan in de keuken. We hebben zo’n zeven jaar samengewerkt in ‘t Hommelhof en nu zullen we dat opnieuw doen. We zoeken nog een vaste zaalmedewerker.”

‘t Hommelhof zal over de middag geopend zijn op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Van vrijdag tot en met zondag zal het ook ‘s avonds geopend zijn. “In de zomer zullen we vaker geopend zijn. We wachten af hoe het allemaal loopt.”

Kindjes

Chef Stefaan Couttenye is enthousiast dat David ‘t Hommelhof nieuw leven zal inblazen én de bierkeuken van vroeger terugbrengt. “David was een harde werker. In het begin misschien was hij niet zo secuur, de jonge wilde jaren, maar geleidelijk aan zag ik hoe de liefde voor zijn vak groeide. Dat ‘t Hommelhof opnieuw zal openen en dat een voormalige werkkracht van mij zijn schouders hieronder zet is fantastisch. ‘t Hommelhof komt terug!”, reageert Stefaan.

“David zal als het ware mijn ‘kindjes’ weer tot leven brengen” – Stefaan Couttenye

“David zal mijn oude klassiekers zoals hammetje, haantje, mossels, babykreeft in bierjasje weer op de kaart zetten. Het zijn als het ware mijn ‘kindjes’ die weer tot leven zullen komen. Ik denk dat de mensen opnieuw een herkenningspunt zullen hebben. Hij zal die gerechten waarschijnlijk wel oppimpen. We leven immers in andere tijden en hij moet toch zijn eigen stempel kunnen drukken. Ik heb vernomen dat hij ook zijn eigen creaties op de kaart zetten, zodat we allemaal zullen kunnen proeven van zijn kunde.”

“Ik wens David een schitterende toekomst en dat hij net zoals ik een prachtige tijd mag hebben in ‘t Hommelhof. Hopelijk komt het Kunstenfestival ook weer in al zijn glorie. Dit was voor mij elk jaar weer de kers op de taart en het bracht klanten mee die gedurende de rest van het jaar bleven terugkeren. Voor de rest wil ik hem meegeven: je hoeft niet de goedkoopste van de markt te willen zijn, wel de beste!”