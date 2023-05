David Fonteyne te zien in ‘Miljoenenhuizen’ op VTM: “Sinds corona rush op het luxevastgoed”

Van riante villa’s en authentieke kastelen tot architecturale parels en luxeappartementen: in het nieuwe realityprogramma ‘Miljoenenhuizen’, vanaf 18 mei elke donderdag om 20.35 uur te zien bij VTM, krijg je een inkijk achter de schermen van de high-end immowereld. “Luxevastgoed is booming business”, zegt David Fonteyne van Found & Baker.

Een herenhuis langs de Brugse reitjes, een Gentse begijnenwoning of een exclusieve penthouse met zicht op de Schelde: Jabbekenaar David Fonteyne (34) verkoopt bij Found & Baker, een vastgoedbedrijf met kantoren in Brugge, Hasselt, Sint-Martens-Latem en Brussel, vastgoedparels om u tegen te zeggen. Hij richtte het kantoor op in 2017, samen met Philippe De Backer van Brickx.

“Toen wij zes jaar geleden van start gingen, had je in het topsegment nog maar een handvol spelers die uitsluitend aan bijzonder vastgoed deden. Dit vraagt een aparte aanpak waarbij je zelf actief naar de klant op zoek moet gaan, en om discreet te kunnen verkopen, moet je als makelaar goed ingewerkt zijn in de markt”, zegt hij. Discretie is het codewoord. “Hoe mooier de panden, hoe discreter het publiek dat erop afkomt. Aan de hand van een aantal vragen – of in grote dossiers een bankgarantie – wordt het kaf van het koren gescheiden, maar het komt er als makelaar ook op aan om de juiste vragen te stellen. Een klant die de indruk wekt dat het niet opkan, doet bij ons een alarmbelletje rinkelen: iederéén maakt zijn rekening”, klinkt het.

Nichemarkt

Een goede verkoper is voor David een luisteraar, geen babbelaar. “Is dat zwembad echt doorslaggevend, of zijn het toch die exclusieve vergezichten die iemand uiteindelijk overstag doen gaan? Een goed intakegesprek is zó belangrijk”, aldus David. Met Found & Baker verkoopt hij naar eigen zeggen ‘alles wat niet standaard is’. “Kastelen, conceptuele panden, architecturaal vastgoed, domeinen, … De topeigendommen in ons segment liggen zo rond de 2,5 à 3 miljoen euro, maar er zijn ook uitschieters van 5 miljoen en meer. De ligging is altijd key, maar mooi vastgoed vind je overal. Daarnaast zijn er kernen zoals ‘t Zoute, maar ook Wilrijk, Ukkel en Latem die clusters zijn met bijzonder vastgoed en daarbij erg gegeerde regio’s. Het probleem is dat de doelgroep op deze locaties vele malen groter is dan het aanbod. Voorbeeld: er zijn over de hele kustlijn ongeveer twintig villa’s die pal aan de zeedijk liggen, en daarvan komt slechts om de zeven of acht jaar eentje te koop. Als je zo’n villa dan echt wil, mag je niet te lang talmen.”

Er wordt vaak gezegd dat luxevastgoed een ‘traag’ segment is, maar dat klopt volgens David niet. “Luxevastgoed is een nichemarkt waarin de verkoper zelden haast heeft, en weleens toegeeft aan een bevlieging. De kopers worden duidelijk minder rationeel zodra ze zich op een hoger prijsniveau begeven. Dan spelen emoties een grotere rol. Maar een correct geprijsde villa, daar is altijd wel een koper voor te vinden”, meent David. Hij heeft het daarom moeilijk met de term ‘veeleisend’. “Omdat ik dat een foute benadering vind: vanaf een bepaald prijssegment lijkt het mij ook maar logisch dat er met een kritisch oog naar gekeken wordt. Belangrijker is dan, dat de klant een realistisch beeld heeft van de markt. Lees: wat kan hij kopen voor een bepaald budget?”

Sterk verhaal

Luxevastgoed is momenteel booming business’, en daar zou corona ook voor iets tussen hebben gezeten: in 2020 werd maar liefst 15 procent meer vastgoed boven het miljoen euro verkocht dan het jaar ervoor. “Corona heeft de verkoop in onze branche zeker een indirecte boost gegeven: de combinatie van een lockdown en de historisch lage rente zorgde voor een rush op het luxevastgoed”, beaamt David, die voorts nog opmerkt dat ‘luxe’ de afgelopen jaren een andere invulling kreeg: waar mensen pakweg vijftien jaar geleden in de eerste plaats een grote villa zochten met een mooie façade en liefst zo veel mogelijk slaapkamers, willen ze tegenwoordig graag een moderne woning die uitgerust is met de nieuwste technologie. “Luxe zit vandaag de dag vooral in levenskwaliteit: een fijn afgewerkte keuken met toptoestellen, design verlichting, high-end sanitair en parket”, klinkt het.

Found & Baker is één van de drie Vlaamse vastgoedkantoren die in ‘Miljoenenhuizen’ een inkijk geven in de business. “Cambier De Nil en wijzelf hebben de boot lang afgehouden: we wilden niet meegesleurd worden in een banaal kijkcijferkanon dat in de eerste plaats zou focussen op de show en de blingbling. Mensen hebben nu eenmaal snel een oordeel klaar, de perceptie doet vaak de wenkbrauwen fronsen. Het was voor mij dus belangrijk dat we een inhoudelijk sterk verhaal naar buiten zouden brengen en geen ‘m’as-tu vu’-verhaal. Ik ken de mensen van Cambier De Nil ook goed en onze aanpak is zeer gelijklopend. Ik had er vertrouwen in dat we samen de juiste toon zouden kunnen zetten”, besluit David Fonteyne.