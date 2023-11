David Felizarda Real werkt in Het Perron en aan strips: “Het is niet erg als er eens een hoek af is”

Al tien jaar werkt David Felizarda Real voor Het Perron. In zijn vrije tijd tekent hij stripverhalen. Nadat hij eerder met komiek Xander De Rycke Mosselen Om Half Twee maakte, is er nu Barista, met Kristof Berte, over een boekhouder die in een koffiezaak begint te werken.

Als kind was David Felizarda Real (41) al zot van stripverhalen. “We hadden geen Playstation en bij wijze van spreken maar één kanaal op tv. Strips waren bij iedereen veel meer aanwezig dan nu. Ik heb me daarin verloren. Als kind tekende ik al stripverhalen.”

Herinner je nog je eerste stripverhaal?

“Dat was over een jongen die een schuif gevonden had in een boom en daardoor in een heksenwereld terechtkwam. Ik heb dat gelukkig niet meer liggen, want ik denk dat dat verschrikkelijk getekend is. (lacht) Ook in het middelbaar tekende ik strips, met de mensen in mijn klas in de hoofdrol. Ik vond dat wel leuk, maar ik had nooit de ambitie om daarvan mijn werk te maken.”

Tot je Xander De Rycke ontmoette.

“Ik maakte fan art van zijn podcast en zette dat dan online. Zo leerde ik hem kennen en hebben we een vriendschap opgebouwd. Toen hij met het idee speelde om een strip te maken, was het vanzelfsprekend om bij mij aan te kloppen. Zo kwam Mosselen Om Half Twee tot stand en is mijn semiprofessionele carrière als striptekenaar begonnen. Precieze verkoopcijfers heb ik niet, maar dat was wel succesvol. We deden bijvoorbeeld ook een signeertour, die goed liep. We hadden dan wel de pech dat de uitgeverij failliet ging, maar de strip wordt wel nog altijd verkocht via Xander.”

Hoe kwam Barista tot stand?

“Eens je in het circuit geraakt, leer je mensen kennen. Zoals Kristof Berte, die onder andere verhalen schrijft voor Jommeke. Met hem tekende ik voor Schets en Scheef, waarbij hij kortverhalen schreef en striptekenaars uitnodigde om storyboards, illustraties of schetswerk te doen rond die verhalen. Hij zat ook met het idee voor Barista in zijn hoofd en vond dat mijn stijl daar heel goed bij zou passen.”

“Mensen een soort reis laten beleven is de mooiste job ter wereld”

Jullie maken de strip sinds 2021. Waarom nu pas een album?

“Barista werd twee jaar maandelijks opgenomen in het striptijdschrift Maxix, maar dat is failliet gegaan. Intussen zaten wij wel op een berg moppen en we zijn eens gaan pitchen bij uitgevers of ze er iets mee wilden doen. De Nederlandse uitgever Menlu is dan op de kar gesprongen.”

Waarover gaat het?

“Over Sam, die boekhouder is maar ontslagen wordt en zegt: nu wil ik de job van mijn leven vinden. Hij neemt echter de eerste de beste job aan, en dat is in koffiebar Barista, waar hij vrienden wordt met London, Pauline, Kürd en Hassan. Sam is verliefd op London, maar zij niet op hem, Paulien is verliefd op Sam, maar Sam weet dat niet. Zo krijg je een beetje een driehoeksverhouding. Het is een beetje een sitcom, zoals Friends, met grapjes en een doorlopend verhaal. We durven ook de absurde toer op te gaan. Soms doet er een koffiegeest uit de bonen uit Zuid-Amerika mee, soms doen er sprookjesfiguren mee, alles kan… Het is de gewone wereld, maar als er een hoek af is, vinden we dat niet erg.”

Hoe is de respons?

“Voorlopig heel goed. We hebben al een paar beurzen gedaan en iedereen vraagt of er een tweede deel komt. Dat hangt af van de verkoop. De stripwereld is aan het verkleinen. Er te veel concurrentie van de schermen. Hoewel er in andere landen beterschap is, blijft het in België krimpen. Het is geen toeval dat we bij een Nederlandse uitgever zitten. Veel beginnende Vlaamse striptekenaars gaan naar daar omdat ze er meer risico’s durven nemen.”

Je werkt voor Het Perron. Leuk?

“Het is heel leuk om hier te werken. De mensen komen naar een voorstelling en zijn blij als ze buitenkomen. We hebben ze dan even een soort reis kunnen laten beleven. Als je daaraan kunt bijdragen, dan is dat toch de mooiste job van de wereld? Sinds 1 november ben ik trouwens veranderd van functie en ben ik deskundige communicatie. Voordien werkte ik als planner.”

Heb je al een stripverhaal over Ieper gemaakt?

“Op vraag van de dienst Economie heb ik eens een strip getekend voor het Ieperplein tijdens de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk. Dat ging over een kat – Ieper is dan ook de kattenstad – die een superheld was en hulp nodig had. Iedere ondernemer die meedeed gaf hem hulp. Zo kreeg hij elektriciteit van een zonnepaneleninstallateur. De burgemeester kwam er ook in voor. Dat was wel een geestige opdracht.”

Ben je een trotse Ieperling?

“Ik heb altijd graag gewoond, behalve tijdens mijn studies. Ieper is niet te groot, niet te klein. Er is altijd wel iets te doen. Het is gewoon een gezellige en levendige stad. Het enige nadeel is dat het een beetje in een uithoek ligt. Als je eens naar Gent of Antwerpen wil, is het een hele trot. Maar mochten we iets meer in het centrum hebben gelegen, waren we misschien onze eigenheid kwijtgeraakt.”