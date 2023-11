David Beke en ‘Kiki’ De Coninck zijn dartskampioen

Dartsclub Mia’s Pluimpje organiseert al 11 jaar een tornooi, waarvan reeds zeven jaar in De Middenstand. David Beke is de nieuwe kampioen bij de heren en Kim ‘Kiki’ De Coninck bij de dames. Bart Raes was de beste Meulebekenaar bij de heren en Dominiek De Mits bij de dames.

Ze kregen een trofee van de club en voor de kampioenen was er ook een aandenken van de gemeente uitgereikt door schepen van Sport Jean-Marie Gunst. De club organiseert op 1 en 2 juni 2024 een groot tornooi in De Vondel en eveneens elke tweede en vierde donderdag van de maand een trainingstornooi met maximaal16 spelers. (WD/foto WD)