David (47) organiseert Mega Cluedo tijdens Halloween in Waasten: “Activiteit voor zowel jong als oud”

Halloween staat voor de deur. Traditioneel een moment waarop de creativiteit bij heel wat mensen een versnelling hoger schakelt. In Waasten is het David Laby (47) die zich ontpopt tot een heuse speurneus, met een Mega Cluedo die er wordt georganiseerd.

“Hoe herdynamiseer je een dorpskern?” Het is de hamvraag waarmee David aan de slag ging. “Ik nam een klein jaar geleden de Rusticana over, een tapasbar aan de voet van de Leiekathedraal. Al snel merkte ik dat Waasten erg rustig was geworden, met nog weinig activiteiten voor jong en oud.”

Uniek en lokaal spel bedacht

De rasondernemer besloot niet bij de pakken te blijven zitten en bedacht een uniek en vooral lokaal spel. “Tijdens de Halloweenperiode worden heel wat tochten en activiteiten georganiseerd. Waarom dan ook niet in Waasten en meer nog, waarom niet met de lokale horeca. Ik polste even bij mijn collega’s van café Bascule en van La Malle Poste en ook zij deelden mijn mening. Na enkele vergaderingen kwamen we op het idee om een grote speurtocht op poten te zetten, een cluedo als het ware.”

Gratis

Op 31 oktober, en dit vanaf 19 uur, kunnen zowel jong als oud dan ook deelnemen aan het gratis spel. “In de drie cafés zullen schatkisten worden opgesteld en daarin zullen raadsels terug te vinden zijn. De verhaallijn is vooral op de jeugd afgestemd want ze moeten namelijk op zoek naar de snoepjesdief. Wie alle raadsels correct kan oplossen, zal de snoepjes vinden. Voor kinderen is het leuk, maar ook de ouders kunnen genieten van een hapje en een drankje in de deelnemende cafés. Voor de ondernemers is het dan weer een commerciële impuls die we graag zien komen.”

Verkleden niet verplicht

Ook voor het ontwerp van het spel ging David lokaal op zoek. Hij klopte aan bij de Belgische top van de escapegames. “Carla Alaimo, die zich met Fun at Comines tot de beste escaperooms van België heeft weten te katapulteren, ontwierp voor ons alle raadsels. We gaan natuurlijk de mensen aansporen om zich te verkleden tijdens de wandeling, het is immers Halloween. Toch is het geen verplichting en is het toegankelijk voor iedereen. Zelfs mensen met kinderwagens zullen het parcours kunnen afleggen en deelnemen.”