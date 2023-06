Dave Vannieuwenhuyse wordt pastoor in Ardooie

Dave Vannieuwenhuyse is als opvolger benoemd voor EH Jan Coghe als pastoor in de Sint Germanus parochiegemeenschap waartoe Ardooie behoort.

De 46-jarige Dave Vannieuwenhuyse is afkomstig uit Lauwe. Het priesterschap is een late roeping, want hij werd pas twee jaar geleden tot priester gewijd in Torhout. Dave werkte vroeger als tuinaanlegger en was ook jaren motard bij de Kortrijkse politiezone Vlas.

Dave Vannieuwenhuyse treedt op 1 september in zijn nieuwe functie. Hij zal zijn intrek nemen in de pastorie die zeven jaar niet bewoond was. Momenteel is hij medepastoor aan de Sint Petrusgemeenschap.

