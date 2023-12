Dave Van Mol en Lander Vermeulen (WS Bellegem – 4C):“Geen sprake van rangorde”

WS Bellegem nam vorige zaterdag met 3-1 de maat van Jong Vijve en doet het met een voorlopige zesde plaats niet onaardig. Met dank aan het trainersduo Dave Van Mol-Lander Vermeulen dat de vele jongeren voor zijn kar kan spannen en zorgt voor een uitstekende sfeer. “We doen het met jongens uit ons eigen jeugd”, merkt T1 Dave Van Mol trots op.

“Wie de jeugd heeft, bezit de toekomst”, moeten ze bij WS Bellegem gedacht hebben. Sedert vorig seizoen hebben de groen-witten de ambities bijgesteld, willen vooral hun eigen jeugdspelers in eigen nest laten ontbolsteren. “Dat is inderdaad de bedoeling”, beweert Dave Van Mol. “Vorige zaterdag stonden er op zijn minst negen eigen jongeren op het wedstrijdblad. Ik hoef die jongens nauwelijks te motiveren. En er zit heel wat kwaliteit bij.”

Zonder druk

Of ze dan niet bang zijn dat ze straks naar een hogere ploeg opstappen? “Die jongens kunnen zich bij ons zonder druk op de schouders volledig uitleven. En niet onbelangrijk, ze vormen één bende kameraden. Of we dan geen ambitie hebben? Natuurlijk wel. Als we op het veld komen, is het met de bedoeling om te winnen. Maar in de eerste plaats moeten ze zich op het veld amuseren en als het kan mooi voetbal op de grasmat brengen. Dat we met veel eigen jongens aantreden, is tevens een stimulans en een bekroning voor het werk en de inspanningen van de vele mensen van de jeugdwerking. De meeste van onze jongeren zijn knappe studenten. Veel knapper dan hun trainer. (lacht) Het is dan ook niet onlogisch dat ze soms in de examenperiode een training moeten missen. Daar hebben we alle begrip voor.”

Trainingen

Uiteraard staat WS Bellegem niet voor een speelschool. “We zien graag dat er zoveel mogelijk jongens de trainingen bijwonen. Trouwens, op dat vlak hebben we niet te klagen. Het merendeel van de kern moeten we niet pushen, ze hebben een hart voor WS Bellegem.”

T1 Dave Van Mol en T2 Lander Vermeulen vormen een sterk duo, zijn op en naast het veld twee handen op één buik. “Onze samenwerking is uitstekend”, beaamt de 50-jarige Dave Van Mol. “Bij ons is er ook geen sprake van een rangorde. Omdat we niet anders kunnen, staat op het scheidsrechtersblad bij mijn naam T1 en bij die van Lander T2. Mocht het kunnen, zetten we tweemaal T1 naast onze naam. Ik zou er in alle geval geen moeite mee hebben.”