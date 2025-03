DATS 24 opent nieuw laadplein op parking Colruyt in Nieuwpoort

Begin deze week opende DATS 24 een nieuw laadplein op de parking van Colruyt in Nieuwpoort. Dit nieuwe laadplein, gelegen aan de Jozef Cardijnlaan, biedt in totaal tien laadpunten, waaronder drie snellaadpalen met een vermogen van 150 kW en twee standaard laadpalen van 22 kW. Hiermee zet DATS 24 een volgende stap in haar missie om elektrisch rijden toegankelijker en laagdrempeliger te maken.

De opening van het laadplein in Nieuwpoort maakt deel uit van een ruimer initiatief van DATS 24 om tegen de zomer van 2025 vijftig nieuwe laadpleinen te realiseren in België. Dit project past binnen de bredere strategie van Colruyt Group om duurzame mobiliteit te ondersteunen en klanten een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor fossiele brandstoffen.

Voortrekker

DATS 24, de brandstof- en energieleverancier van Colruyt Group, beheert een netwerk van tankstations in België en biedt een breed assortiment aan brandstoffen aan, waaronder benzine, diesel, CNG (aardgas voor voertuigen) en HVO100 (hernieuwbare diesel). De laatste jaren zet het bedrijf sterk in op elektrische mobiliteit door de uitrol van laadpalen bij Colruyt-winkels en andere strategische locaties.

Met deze investeringen profileert DATS 24 zich als een voortrekker in de energietransitie en stimuleert het bedrijf milieuvriendelijke alternatieven voor traditionele brandstoffen. Dankzij initiatieven zoals het nieuwe laadplein in Nieuwpoort wordt elektrisch rijden niet alleen praktischer, maar ook aantrekkelijker voor een steeds groter publiek.