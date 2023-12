Dartstornooi voor ‘maankind’ Ilano levert mooi bedrag op

Het tweede dartstornooi voor ‘maankind’ Ilano (7) in zaal De Boare in De Panne was een succes en bracht ruim 4.000 euro op.

Ilano Van Den Bulcke is een zogeheten ‘maankind’. Hij lijdt aan een ongeneeslijke en extreem zeldzame ziekte waardoor hij geen uv-licht verdraagt. Zelfs het schijnsel van een kaars kan bij hem kwaadaardige tumoren veroorzaken. Al meerdere malen moest hij in zijn korte leven onder het mes om die “zieke bobbeltjes” te verwijderen.

Om geld in te zamelen voor Ilano werd in De Panne een dartstoernooi georganiseerd. 98 heren en 16 vrouwen namen deel onder wie heel wat bekende namen zoals Jeroen Caron, David Debrael, Jessy Guyot en Arne Degryse. Ook Nicolas Thuillier en Nathalie Thuillier uit Frankrijk tekenden present met hun ploeg van 18 personen. Het gebeuren trok ook veel sympathisanten en kijklustigen. Dit alles zorgde ervoor dat er een mooie som geld – 4.389,80 euro om precies te zijn – ingezameld kon worden voor Ilano.

De dartswinnaar werd uiteindelijk Stefaan Henderyck die de beker mocht ontvangen uit handen van Ilano. Zilver was er voor Jeroen Caron en brons voor Brian Verhelst. (GE)