Dartstornooi van Kenneth en Tom was schot in de roos: “We willen graag alle deelnemers bedanken”

Plaatselijke dartsliefhebbers konden zich afgelopen zaterdag richting de gemeente Spiere-Helkijn begeven. Daar stond het eerste ‘Koppelkersttoernooi’ op het programma. Een dikke vier maanden na de originele datum kon de debuuteditie van organisatoren Tom Laurez (36) en Kenneth Her (29) eindelijk plaatsvinden.

We kunnen het eens zijn over het feit dat de coronaperiode voor de meeste mensen enkele negatieve ervaringen met zich meebracht. Langs de andere kant leverde die ook z’n positieve verrassingen af. Denk bijvoorbeeld maar een de populariteitspiek van het darten. Iets waar Tom en Kenneth gretig op inspeelden. Naast het oprichten van een competitie in het plaatselijke volkscafé Les Bourleurs stonden beide heren afgelopen zaterdag als organisatoren te pronken op hun eerste Koppelkersttoernooi.

De naam ‘Koppelkersttoernooi’ roept al meteen vragen op. “We hebben de naam bewust zo gehouden”, verklaart Tom.

“Normaal gezien zou ons toernooi plaatsvinden in december, maar door corona kon dit helaas niet doorgaan”, vult Kenneth aan.

En dat was ook duidelijk te zien bij de inschrijvingen. “In december zijn we gestart met 64 koppels, en zouden we uiteindelijk op 80 gestrand zijn. Nu lagen de inschrijvingen een pak lager, darts is dan ook een wintersport”, knipoogt Kenneth.

Ontstaan idee

Met twee een groot toernooi organiseren is zeker geen gemakkelijke opgave. Toch ging het enthousiaste duo gretig aan de slag: “Het idee om zelf een toernooi te organiseren kwam eigenlijk nadat we in de coronatijd zelf veel gespeeld hebben. Later namen we deel aan verschillende toernooien en dat bracht wel z’n successen op. Zo besloten we om zelf een toernooi te organiseren”, vertelt Tom. Ook hun eigen toernooi bleek een schot in de roos! Naast de plaatselijke kennissen namen ook koppels die van verder kwamen deel. Uiteraard iets wat Kenneth aanmoedigt: “We verwelkomen graag mensen die van iets verder komen. Het is allemaal positieve reclame. Misschien kunnen we in te toekomst ook eens teruggaan bij sommige deelnemers.”

Het duo kan tevreden terug kijken op hun eerste toernooi. “We willen graag alle deelnemers bedanken! Hopelijk tot in december”, sluit Tom af. (SV)