Dartstornooi Memorial André Huys in Wingene levert 2.750 euro op voor memotheek

Een weduwe met acht kinderen organiseerde onlangs het dartstornooi ‘Memorial André Huys’ in feestzaal De Verrekijker in Wingene, als eerbetoon aan de internationaal gelauwerde darter. Daarnaast was het ook een actie voor het goede doel, ten voordele van een memotheek in het Wingense wzc Amphora. In totaal leverde het tornooi 2.750 euro op.

“Onze familie, met André Huys, Lea Delodder en hun acht kinderen, is opgegroeid met darts”, vertelt familielid Darline Dierckens. “Sommige kinderen begonnen er zo jong aan dat ze in de keuken op een stoel moesten staan om de pijltjes uit het bord te trekken. Vader André Huys werd onder meer Belgisch kampioen gemengd koppel in 1985 en heeft zelfs kampioenschappen gespeeld in de Verenigde Staten. Hij is zo’n vier jaar geleden op 72-jarige leeftijd overleden aan de ziekte van Alzheimer. Vandaar dat we als familie op het idee kwamen om hem te eren met een heus dartstornooi en tegelijk iets te doen voor demente mensen. Het idee sloeg aan, want de deelnamelijsten raakten in een mum van tijd volzet.”

Uitleendienst

Alle kinderen van het gezin Huys hielpen mee met de organisatie: de vier zonen Ronny, Bart, Nico en Dimitrie en de vier dochters Claudine, Nancy, Veronique en Mieke. “Tja, André heeft zijn pijltjes wel mooi verdeeld”, lacht Darline. “Het inschrijvingsgeld werd netjes onder de winnaars verdeeld, maar de opbrengst van de verkoop van drank, soep en broodjes was ten bate van de memotheek van wzc Amphora, opgericht door Infopunt Dementie Wingene. Een memotheek is een uitleendienst van apparaten, zoals bijvoorbeeld een wekkerradio, lichtsignalen, een makkelijk hanteerbare gsm of een alarmsysteem. Mensen met dementie kunnen zo’n toestel daar eerst lenen en uitproberen, vooraleer zich eentje definitief aan te schaffen.”

Medailles

Zaterdag 13 januari zat de zaal De Verrekijker in een mum van tijd vol darters, sympatisanten en kennissen. Er stonden niet minder dan twintig dartborden opgesteld waarop naar hartenlust kon gespeeld worden. In een hoekje stond een tafel waarop alle medailles, diploma’s en krantenknipsels over André Huys lagen uitgestald. In totaal bracht het initiatief 2.750 euro op voor de memotheek. Al met al een zeer geslaagd initiatief.