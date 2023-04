Dartsclub ‘Shafts ’n Flights’ al meteen sterk succes in Veldegem: “Ploeg voor Brugse Competitie wordt momenteel klaargestoomd”

Uit Shafts ’n Flights, de dartsshop in Veldegem, groeide de gelijknamige dartsclub die al heel vlug 41 leden telde. De gevorderde spelers oefenen de concentratie en de vingers tijdens wekelijkse trainingen. Eenmaal per maand nemen ze het in sporthal De Bosserij tegen elkaar op tijdens een toernooi. Competitie buiten de gemeente is het haalbaar doel.

Het Zedelgems verenigingsleven heeft sinds maart een volwaardige dartsclub erbij: ‘Shafts ’n Flights’. Van oorsprong is het dartsspel vooral in pubs en cafés een traditie. De club van de dartsshop van Jeroen Lycke in Veldegem verenigde echter een 40-tal klanten die er wekelijks op de oefenborden komen trainen tussen het shoppen door. “Spelers kunnen bij mij terecht om pijltjes uit te testen en voor advies over techniek. Op woensdagavond waren er soms tot 15 klanten die al snel een vaste groep vormden en met elkaar afspraken. Zo kwam vanzelf de vraag om een club op te starten onder het logo van de zaak.”

“In een mum van tijd was het maximum van 41 leden bereikt”

“De club is er voor spelers van elk niveau, al merken we dat alle spelers toch wel een mooi niveau halen. In geen tijd bereikten we al ons huidig maximum van 41 leden. In ons bestuur waarvan ik voorzitter ben, leiden vier mensen onze agenda in goeie banen.”

Training

In de bar van sporthal de Bosserij in Veldegem houdt de club elke laatste zaterdagavond van de maand vrij zodat de spelers elkaar kunnen meten tijdens een toernooi. De poules van telkens gemiddelde en gevorderde niveaus zijn aan elkaar gewaagd, maar tegelijk worden de spelers gestimuleerd om zichzelf te verbeteren.

Het eerste speelseizoen wil voorzitter Jeroen simpel houden. Elke woensdagavond is er training in de shop, de maandelijkse speelavond telt mee voor de eigen competitie. Regelmatig trekt een tiental clubleden naar toernooien in de buurt waar ze de clubnaam en de winkel uitdragen. Al wil Shafts ’n Flights tegen de start van het volgende seizoen een voldoende sterke ploeg klaarstomen voor de Brugse Competitie, het kampioenschap voor 30 caféploegen uit de wijde Brugse regio. Een reëel doel, want de club telt veel spelers met toernooi-ervaring. Volgend seizoen staan in Veldegem zelf normaliter ook enkele toernooien voor niet-clubleden op de planning. Tijdens de week kan wie dat wil vrij komen trainen in Jeroens zaak. Op dartsborden met ook een automatisch telsysteem weten spelers meteen hoe goed ze al zijn, en waaraan ze kunnen werken.

“Volgend jaar kunnen er vanaf februari eventueel nog meer leden bijkomen. Momenteel houden we het op ons maximum van 41 leden. We houden door praktische redenen een stop, want onze speelzaterdag loopt nu al van 19 uur uit tot 1 à 2 uur na middernacht”, duidt Jeroen. “Normaal zullen er tegen volgend jaar wel plaatsen vrijkomen. Wie dat wil kan zich voor volgend seizoen op de wachtlijst inschrijven. Alle liefhebbers van het dartsspel zijn bij ons beslist welkom voor ervaren advies en tips op maat.”

Info op Facebook: Shafts ’n Flights.