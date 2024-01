Darline Devos staat bijna 20 jaar aan het roer van Miss België: “Tegen een goed bod zou ik geen neen zeggen”

Miss België worden, het blijft een droom van veel jonge vrouwen. Met meer dan duizend waren ze om zich in te schrijven voor de grootste missverkiezing van het land. Slechts 32 uitverkorenen mogen op zaterdag 24 februari meedingen naar het kroontje. Darline Devos is daarbij al bijna twintig jaar de perfecte master of ceremonies. “Ik doe dit erg graag.”

Darline Devos (59) heeft haar kantoor in de Westerlaan in Waregem, de stad waar ze ooit jarenlang met succes Miss Waregem Koerse organiseerde. Het evenement lokte drieduizend bezoekers, maar Darline wilde meer. Toen het bedrijf achter Miss België te koop kwam, aarzelde ze geen seconde. Inmiddels bewijst ze al bijna twee decennia lang dat ze in de wieg gelegd is voor showevents van dit kaliber. Ik verwacht een vrouw tegenover mij te krijgen die het achterste van haar tong niet zal laten zien, maar ik vergis me. Bovendien blijkt Darline een aangename gesprekspartner te zijn zonder vedette-allures. Daarover is ze duidelijk. “De verkozen miss is de ster, niet ik”, zo klinkt het.

Laat ons om te beginnen even terugkeren naar de editie van vorig jaar. Toen dreigde iemand met een aanslag. Is dat een beetje verwerkt?

“Ik was daardoor toch flink van de kaart, ook al zijn er toen geen slachtoffers gevallen. Tot vandaag laat dit me nog altijd niet helemaal los. Ik had ook nooit kunnen denken dat zoiets mogelijk was op onze gala-avond. Volgende maand gaan we dus extra waakzaam zijn zodat we niet opnieuw voor een vergelijkbare onaangename verrassing komen te staan.”

Jij bent het gezicht van Miss België maar ik neem aan dat je daarbij op een ploeg kunt steunen.

“Dat is inderdaad zo. Ik houd mezelf in hoofdzaak bezig met de begeleiding van Miss België en de kandidaat-missen maar een belangrijke rol is ook weggelegd voor mijn vriend Guy Dhooghe. Hij ontfermt zich vooral over de sponsoring. Voorts zijn er nog drie werknemers, onder meer voor administratieve taken. Mijn personeel, een aantal freelancemedewerkers en onze verkozen missen noem ik altijd onze Miss België-familie. Dat zegt iets over de gemoedelijkheid achter de schermen van het event.”

Over sponsors gesproken. Marc Coucke is je oud-studiegenoot aan de universiteit. Is hij niet te overtuigen om jullie financieel te steunen?

(Glimlacht) “Ik loop hem sporadisch nog wel eens tegen het lijf en dan zegt hij me telkens dat ik hem daarvoor altijd mag bellen. Dat hebben we ook al gedaan maar dan kregen we in zijn bedrijf iemand anders aan de lijn met het gevolg dat het er nog altijd niet van gekomen is. Marc heeft er wel eens voor gezorgd dat we met tachtig kandidaat-missen naar Pairi Daiza zijn kunnen gaan, het dierenpark waarvan Marc mede-eigenaar is.”

Je was zelf ooit medezaakvoerder van Euronyl in Deinze. Is wat je nu doet te vergelijken met het leiden van een bedrijf?

“Ik denk dat wel. Ik moet er ook voor zorgen dat uitgaven en inkomsten mooi in evenwicht zijn. Ik neem trouwens zelf de boekhouding voor mijn rekening. Cijfers zijn helemaal mijn ding, al moet je meer kunnen natuurlijk. In dat verband heb ik indertijd bij Euronyl veel geleerd van onze toenmalige boekhouder.”

Vorig jaar overleed Ignace Crombé, de niet onbesproken organisator van Miss Belgian Beauty. Zijn mannen wel geschikt voor zo’n organisatie?

“Neen, dat zijn ze in geen geval”, klinkt het bij Darlines partner Guy Dhooghe die net komt voorbij gestapt.

“De verkozen Miss België is de ster, niet ik”

Darline: (lacht) Wat moet ik daarop zeggen? Volgens mij kan een man zo’n organisatie wel degelijk leiden, als hij maar zijn verstand gebruikt. Hoe Ignace Crombé dat heeft aangepakt, weet ik niet. We hadden geen contact. Het enige wat ik ooit over hem gehoord heb via via is dat hij er indertijd niet gelukkig mee was dat ik de organisatie achter Miss België heb overgenomen.”

Je bent 59. Hoelang wil je nog doorgaan?

“Dat is een moeilijke vraag, want ik doe dit heel erg graag. Neem dit van me af en ik val in een diep gat. Toch zou ik geen neen zeggen tegen iemand die een goed bod zou doen. Al zou ik het nog beter vinden mocht ik een bijkomende medewerker vinden die in staat is om een deel van mijn werk over te nemen. Nu werk ik echt veel te hard en wil ik toch wat meer rust in mijn leven krijgen.”

Ooit is het allemaal begonnen met Miss Waregem Koerse. Acht je het mogelijk dat je daarvan ooit de draad weer opneemt?

“Waarom niet? Ik heb het altijd bijzonder graag gedaan en we lokten ook veel volk, zelfs al moesten de Waregemnaars daarvoor naar Kortrijk Xpo rijden. Ik kan er, als eigenaar van dat evenement, ook zo mee herbeginnen als ik dat wil. Ik sluit het zeker niet uit dat dit ooit opnieuw het geval is, want ik kijk daar met een goed gevoel op terug.”

Gala Miss Belgium op zaterdag 24 februari om 17 uur in het Proximus Theater De Panne. Info: www.missbelgium.be/tickets. Is te zien op Eclips tv.