Darline Devos over verijdelde aanslag: “Zelfs de stoel van Miss België werd onderzocht”

Organisator van Miss België Darline Devos kijkt ondanks de verijdelde aanslag tevreden terug op de galashow van zaterdagavond. Die ging met ruim een uur vertraging van start. “Zelfs de stoel van Miss België werd door de politie onderzocht”, klinkt het.

Even leek het erop dat de verkiezing van Miss België zaterdagavond niet zou kunnen doorgaan. De zaal in Plopsaland De Panne werd voor aanvang helemaal ontruimd vanwege een dreiging. Achteraf bleek het om een mogelijk verijdelde aanslag te gaan. Een man werd door de politie opgepakt en er werd een wagen met wapens aangetroffen.

Voor alle veiligheid werden de zaal en de backstage helemaal uitgekamd met speurhonden. Daardoor liep de show heel wat vertraging op. “In het begin wisten wij niet wat er aan de hand was. Uiteindelijk zijn wij op de hoogte gebracht en er was sprake dat we de show zouden moeten afgelasten. Ik zag dat niet zitten, maar we wilden wel dat alles veilig was”, zegt Devos. “Daarom hebben we de zaal laten uitkammen met speurhonden. Elk hoekje van de zaal is onderzocht, zelfs de stoel waar Miss België op zit. Pas als dat was gebeurd hebben we de zaal vrijgegeven.”

“De meisjes hebben het schitterend gedaan”, klinkt het. © Belga

Toch is Darline Devos tevreden over de show. “Onder die druk heeft iedereen zeer goed gepresteerd. Ik heb geen enkel foutje gezien. De meisjes hebben het schitterend gedaan en ik ben heel trots op hen.”