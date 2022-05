‘Dare to Run’ met 113 deelnemers een groot succes!

De jonge equipe van gemeentelijke dienst Mens & Vrije Tijd heeft vorige weekend ‘Dare to Run’ georganiseerd, een groots loopevenement. De interesse voor dit sportief gebeuren was met 149 deelnemers erg groot.

‘Dare to Run’ was een ideetje van de nieuwe medewerker Simon Tertooy die in een vorige job veel ervaring opdeed in de organisatie van jeugdkampen en andere sportieve evenementen. De rest van het team was onmiddellijk gewonnen voor het idee en de dienst liet er geen gras over groeien. Er werd online heel wat publiciteit gemaakt voor het evenement en de respons was groot: vorige vrijdag 13 mei verschenen 36 kinderen aan de start van de Kidsrun, 51 volwassenen schreven zich in voor de 5,5 kilometer en 62 volwassenen durfden de 10 kilometer aan. Het evenement dat plaats vond op en rond de site van woon –en zorgcentrum ’t Hoge was tot in de puntjes voorbereid: de parcours waren veilig afgesloten, er waren drank en braadworsten verkrijgbaar, er stond een springkasteel en er was zelfs een post van het Rode Kruis voorzien voor moesten er ongevallen gebeuren. Maar geen enkele loper had verzorging nodig.

De reacties op de organisatie waren unaniem positief: “Goed georganiseerd en we komen volgend jaar zeker terug.”

Winnaars

En dan de winnaars nog: Luka Verstraete uit Alveringem won de Kidsrun bij de jongste kinderen tot en met het derde leerjaar, Lucca Regheere uit De Panne won de reeks voor kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar. Wes Mestach uit Adinkerke won de 10 kilometer bij de mannen, Nel Bulcke uit Alveringem was de snelste vrouw op de 10 kilometer. Warre Dhondt (15) won op een drafje de 5,5 kilometer, Emma Patfoort (22) uit Houtem was de snelste vrouw op dit parcours. Alle deelnemers ontvingen een goodiebag namens het Alveringemse gemeentebestuur.