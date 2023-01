Dany Serry (59) uit Wingene wint BK met zijn Anglo-Nubische geiten: “Ik won bijna alles in 2022”

Dany Serry (59) uit Wingene is een echte dierenvriend. In de Stal van het Duivelsbos kweekt en verzorgt hij Anglo-Nubische geiten. Tijdens het jaar door neemt hij deel aan wedstrijden. Het werd een succesjaar met veel kampioenstitels. Hij werd zelfs bekroond tot Belgisch kampioen.

Dany Serry is eigenaar van de Stal van het Duivelsbos. Sinds 1995 kweekt hij er speciale geitenrassen, namelijk het Anglo-Nubische ras. Het is een bijzonder ras met speciale eigenschappen. Voor Dany kent het succesvol kweken geen geheimen meer. “Dagelijks ben ik in de weer met mijn Anglo-Nubische geiten en ik kan je verzekeren dat ik de handen vol heb”, weet Dany. “In mijn stal kan je er een twintigtal tellen. De Nubische geit is een goed ontwikkelde, sterke geit die het gewenste melktype vertoont. De geit behoudt de kenmerken van het Nubische ras en is het grootste ras van de wereld. Vrouwelijke dieren hebben een minimale schofthoogte van 78 centimeter en kunnen al vlug tussen de 80 en 100 kilogram wegen. De mannelijke versie kent een schofthoogte van 85 centimeter en weegt soms tot meer dan 150 kilogram. De kop wordt hoog gedragen op een lange, slanke nek zonder belletjes. De ogen zijn groot en donker en weerspiegelen het zachtaardige karakter van het oosterse ras. Het neusbeen is mooi gebogen en de oren zijn lang, breed en hangend. De lengtes van de oren kunnen tot dertig centimeter worden.”

“Tussen de geiten voel ik me opperbest”

Dany neemt het jaar door deel aan tal van wedstrijden. Het jaar 2022 werd alvast een jaar om nooit te vergeten. “Ik nam deel aan diverse wedstrijden en dit in 14 verschillende reeksen. Telkens behaalde ik de kampioenstitel en dat is ongelooflijk. Doordat er verschillende rassen deelnemen aan de prijskampen is het zeer moeilijk om te winnen. Bij de wedstrijden in Torhout (West-Vlaams kampioenschap), in Bogaerden (clubkampioenschap) en in Ruiselede (interprovinciaal kampioenschap) werd ik telkens eerste en ging ik telkens naar huis met de kampioenstitel.”

“Daarop volgde de wedstrijd in Vlissegem (West-Vlaams kampioenschap lammeren) en daar werd ik kampioen onder alle rassen. In augustus 2022 nam ik deel in Wilrijk bij het Belgisch kampioenschap en daar kreeg ik de eervolle titel van Belgisch kampioen en kampioen van alle rassen. Bij het Belgisch kampioenschap is de moeilijkheidsgraad het moeilijkst. Er namen acht stamboekrassen deel. De keuring gebeurt op basis van schoonheid en alle standaardkenmerken van het bepaalde ras moeten kloppen.”

Tevreden en trots

“Ik ben alvast heel tevreden dat ik opnieuw kon deelnemen aan wedstrijden”, gaat Dany verder. “Door de coronapandemie stond alles on hold, maar de verzorging bleef uiteraard doorgaan. Ik haal veel voldoening uit het kweken en verzorgen van de geiten. Ik ben dan ook heel trots op mijn overwinning van Belgisch kampioen. Ik zie dit alles als een uit de hand gelopen hobby. Tussen de dieren voel ik mij opperbest. Hopelijk wordt 2023 opnieuw een succesjaar.”