Dansweekend aan oud gerechtsgebouw met Justice Served

Dit weekend is de Burgemeester Nolfstraat en het oud gerechtsgebouw voor een vierde keer het decor van Justice Served, een gratis festival georganiseerd door Asfalt Events. Twee dagen lang kan je er terecht voor muziek van lokale artiesten en DJ’s, foodstands, dansworkshops en een vintage kledijverkoop. De organisatoren van de vzw Asfalt vinden het belangrijk om er jonge artiesten een kans te geven.

“We willen mensen vooral laten kennismaken met jong talent die met hun muziek geen ander platform vinden. Dat doen we met de optredens en feesten van Asfalt Events eigenlijk al zeven jaar en het loont. We scouten vaak lokale, veelbelovende artiesten die het later ver schoppen”, zegt medeorganisator Mats Callens.

Asfalt Events mikt voor beide dagen op een gezellige sfeer overdag en een dansfeest vanaf de avond. Zaterdagmiddag kan je er verschillende hiphopoptredens zien met live shows van De Stroate Showcase, Ash To & Slick Vic, Migi Soso ft. Bando Loose Ent en ZLDR. Daarna volgen DJ’s White Chocolate, Bia Brown en Uncle Ben. Op zondag wordt de line-up voorzien door de communityradio Operatiekwartier en wordt de volledige namiddag gestreamd. Hun DJ’s zullen de hele dag vullen met een brede waaier aan genres. De line-up omvat Jacky Le Mauvais, Nifco, SNS b2b P Tights, Kirsch Klub, Lanckman en Achille.

“Sinds Justice Served is uitgebreid naar twee dagen besteden we de zondag uit aan een partner. Vorig jaar was dat Formula, dit jaar viel de keuze op Operatiekwartier. Het brengt meer diversiteit aan muziekstijlen en dankzij deze samenwerking spreken we ook een breder publiek aan”, vertelt Mats.

De organisatie is volledig op vrijwillige basis en vraagt aan de organisatoren heel wat werk. “Het doet ons dan ook deugd om te zien dat het festival steeds opnieuw een succes is. Het zijn geen zotte opbrengsten, maar alleszins voldoende om te kunnen investeren in de toekomst”, besluit Mats.