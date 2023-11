Danswedstrijd in Roeselare met meer dan duizend deelnemers

Dit weekend vindt er een grote danswedstrijd plaats in Schiervelde, in Roeselare. Maar liefst 1.350 dansers zakken dit weekend af naar de evenementenhal. Zij nemen deel aan de tweede Dancesport Talentswedstrijd van het seizoen. Dancesport Talents is het wedstrijdcircuit van Danssport Vlaanderen voor de dansstijlen disco, urban, modern, jazz & showdance.

Urban, modern, jazz & show op zaterdag

Op zaterdag zullen 482 dansers Schiervelde vullen. Zij nemen deel in de dansstijlen urban, modern, jazz en showdance. Dat doen ze in de categorieën duo, small group (4 tot 7 dansers) en formaties (minstens 8 dansers). In urban nemen er zaterdag 50 duo’s, 8 small groups en 10 formaties deel. In modern/slow jazz zijn dat 53 duo’s, 12 small groups en 12 formaties. Showdance / jazz up-tempo ten slotte is een open categorie voor formaties. Daar nemen 2 formaties deel.

Urban is een verzamelnaam voor meer ‘underground’ dansstijlen die op straat of in de club zijn ontstaan. Dat zijn, onder meer, breaking, dancehall, hiphop, house, ragga, popping, locking, voguing en waacking. Al die stijlen hebben hun eigen authenticiteit, foundation, flavour en tempo. Ze worden ook op verschillende soorten muziek gedanst. Tijdens de wedstrijden doen de dansers een mix van die verschillende stijlen.

Modern/hedendaags (contemporary) is van oorsprong een rebellie tegen klassieke techniek. Experimentele of originele techniek en choreografie wordt daarin dan ook aangemoedigd. Het gebruik van zwaartekracht staat sterk op de voorgrond; dat uit zich in ‘grounded’ dansen en modern grondwerk.

Binnen jazzdans wordt een onderscheid gemaakt tussen up tempo jazzdans (bv. broadway jazz) en slow tempo jazz (op tragere muziek). De basistechnieken in beide varianten zijn wel dezelfde. Op de wedstrijd wordt zowel up tempo als slow tempo jazzdans gedanst.

Showdance verwijst naar podium- en theaterdansen, waarin de nadruk ligt op entertainment en showgehalte. Verschillende dansstijlen kunnen gecombineerd worden. Binnen showdance is een thema, met verhaallijn, cruciaal.

Zondag, discodag

Na een succesvol WK discodansen in Brugge op 4-5 november is het nu weer tijd aan alle Vlaamse discodansers om hun nieuwe choreografieën te tonen. Maar liefst 868 dansers zullen dat in Roeselare ook doen. Zij nemen deel in 3 categorieën: duo, small group en formaties. Er zullen zondag 91 duo’s, 52 small groups en 44 formaties deelnemen.

Disco is een dansstijl die gedanst wordt op uptempomuziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen.

De wedstrijden van dit weekend vinden plaats in de SES-hal, Schiervelde in Roeselare. Ze worden georganiseerd door de Roeselaarse dansclub Hypnosis Dance Academy en Danssport Vlaanderen.