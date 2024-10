Dansstudio Sense & Dance neemt nieuwe start: “Mensen opnieuw in beweging krijgen door vrije dans aan te bieden”

Al zeven jaar brengt Just-Dance Zwevegem passie, beweging en plezier samen in onvergetelijke dansbelevingen. Nu nemen ze een nieuwe start op een nieuwe locatie en met een nieuwe naam: Sense & Dance.

“Sinds de oprichting in 2016 staat de dansschool synoniem voor energie, creativiteit en samenhorigheid. Van jong tot oud, van beginnelingen tot gevorderden, iedereen vindt er zijn weg op de dansvloer”, introduceert Veronique Geirnaert de dansschool. “Onze belangrijkste doelstelling is mensen opnieuw in beweging krijgen door vrije dans aan te bieden. Wij geloven dat dansen niet enkel een fysieke activiteit is, maar ook een manier om vrij te zijn, jezelf te uiten en plezier te beleven, ongeacht de leeftijd.”

Bij Sense & Dance staat vooral genieten voorop. “Onze vrije danslessen laten iedereen toe om op een ongedwongen manier te bewegen, zonder prestatiedruk. Het gaat om genieten van muziek, je lichaam laten spreken en samen bewegen in een ontspannen sfeer. Door dans toegankelijk te maken voor iedereen, willen we bijdragen aan een gezondere, actievere levensstijl én tegelijkertijd een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbondenheid ervaren”, aldus Veronique.

Nu men diende te veranderen van lokaal, werd beslist een nieuwe start te nemen. De dansstudio is nu gelegen aan de Bekaertstraat 4 in Zwevegem. De ingang is aan de achterkant van het vroegere zwembad. “We bieden naast ons reguliere aanbod, ook Gently Moving en Dancing aan. Dit is een speciaal programma gericht op zachte, vloeiende bewegingen en dans. Deze sessies zijn ideaal voor iedereen die wil bewegen en dansen, met aandacht voor lichaam en geest.”

Kleinschalig

Veronique volgde een opleiding van vier jaar dans en bewegingscoach. Ze zijn eerder kleinschalig begonnen met zes personen en intussen kunnen zij op drie volle avonden, maandag, woensdag en donderdag, de deuren openzetten.