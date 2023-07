Dansschool Ndigo danst naar de overwinning op het Europees Kampioenschap

Op zondag 2 juli, onder het grote dak van het grote Scheldetheater in Terneuzen, Nederland, schitterde Ndigo op het Europees Kampioenschap van Dance Waves. Na hun triomf op het Belgisch Kampioenschap, dansten ze naar de toppen van Europa, met concurrerende teams uit landen als Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oekraïne, Finland en Cyprus.

Ndigo, uit Roeselare, heeft niet alleen deelgenomen, maar heeft ook goud gewonnen met hun modern groep (ND-Teens), waardoor ze zich Europees Kampioen mogen noemen. Het jonge talent, Milan Yep, slechts 10 jaar oud werd Europees Kampioen met zijn Ballet Solo. Milan verdiende daarnaast een zilveren medaille voor zijn Moderne solo.

Primeur

Hoewel de prijzenkast met trofeeën al indrukwekkend is, heeft Ndigo ook tal van prachtige prestaties geleverd. Zowel Camille Schoonbaert (5e plaats van de 15 deelnemers) als Louise Haerinck (4e plaats van de 15 deelnemers) veroverden het podium met hun moderne solo’s, terwijl het moderne duo van Friele Callewaert en Emma Van D’huynslager zilver mee naar huis nam.

Volgens de artistiek leiders van Ndigo, Ineke Vandevyvere en Justin Yep, was het een primeur voor Ndigo om deel te nemen en zelfs te winnen op het Europees Kampioenschap. “We hadden dit niet verwacht en daarom is het nog zo leuk. We zijn zo trots op alle dansers, coaches en supporters,” zeiden ze. Ze prezen de dansers om hun moed en doorzettingsvermogen om alle imperfecties te verbeteren en benadrukten dat het een inspirerende dansdag was vol teamspirit en vooral dansplezier.