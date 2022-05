Dansschool Folle et Fou uit Meulebeke maakt zich op voor traditionele dansmarathon

Op zaterdag 21 mei organiseert de Meulebeekse dansschool naar jaarlijkse gewoonte zijn dansmarathon op de parking van sportschool VILO. De opbrengst gaat via Unicef integraal naar de kinderen in Oekraïne.

“Op zaterdag 21 mei sluiten we het dansjaar Folle et Fou af met onze traditionele dansmarathon op de parking van de sportschool VILO in Meulebeke”, zegt voorzitter Lieve Germonprez. “Er wordt doorlopend gedanst van 14 tot 17 uur door alle dansers. De opbrengst van de bar wordt dit jaar integraal geschonken aan de kinderen in Oekraïne via Unicef. Er worden die namiddag nieuwe dansen aangeleerd, we dansen op Oekraïense muziek, we presenteren de nieuwe flasmob…”

Dansschool Folle et Fou verkeert alvast in topvorm, want het behaalde in Menen mooie resultaten tijdens een wedstrijd moderne dans georganiseerd door Dance Waves. De Juniors werden derde en behaalden daarmee hun eerste medaille, de Teens (+15 jaar) werden tweede in hun leeftijdscategorie.